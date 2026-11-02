VAŽNO UPOZORENJE POLICIJE: Sutra velike prometne blokade oko Poljuda, evo koje se ulice zatvaraju i od kada

Policijska uprava splitsko-dalmatinska upozorila je građane na posebnu regulaciju prometa koja će u utorak, 3. studenoga 2026. godine, biti na snazi u okolici gradskog stadiona Poljud u Splitu.

Povod je najavljeni ispraćaj Miše Kovača koji počinje u 17 sati, a zbog očekivanog povećanog broja posjetitelja policija i organizator uvode prometna ograničenja na nekoliko važnih gradskih prometnica.

Prve blokade već od 11 sati

Prema informacijama policije, od 11 sati pa sve do završetka osiguranja događaja promet će biti blokiran u Ulici VIII. mediteranskih igara, i to na sljedećim lokacijama:

kod ulaza na parkiralište bazena Poljud

kod ugostiteljskog objekta Mandrach

na raskrižju Ulice VIII. mediteranskih igara i Ulice Sedam Kaštela.

Ograničenje se neće odnositi na policijska vozila i vozila s odgovarajućom propusnicom.

Od 14 sati dodatna zatvaranja prometnica

Drugi dio posebne regulacije počinje u 14 sati, kada će se uspostaviti dodatne prometne blokade.

Promet će biti ograničen u Zrinsko-frankopanskoj ulici, na dionici od raskrižja s Ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru.

Također, blokada će biti uspostavljena u Ulici Put Supavla, od raskrižja s Ulicom Put Brodarice.

Na ovim dionicama iznimke su predviđene za vozila Hrvatske vojske, stanare, vozila javnog gradskog prijevoza i vozila s propusnicom.

Policija upozorava: Ne parkirajte oko stadiona

Iz policije posebno naglašavaju da građani neće moći parkirati vozila oko stadiona, ali ni u široj zoni Poljuda.

Posjetiteljima se stoga preporučuje da automobile ostave na parkiralištima u drugim dijelovima Splita te do stadiona dođu pješice ili javnim gradskim prijevozom.

Posebno upozorenje upućeno je vozačima koji vozila ostavljaju na nepropisnim mjestima, osobito nasred kolnika.

Policija ističe da se to posebno odnosi na Zrinsko-frankopansku ulicu, Ulicu Hrvatske mornarice, Ulicu Sedam Kaštela i Put Supavla.

Sva nepropisno parkirana vozila za koja budu ispunjeni uvjeti za premještanje bit će uklonjena.

Policija će snimati stadion i prilazne pravce

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske najavili su i snimanje javnog okupljanja.

Sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije početka, tijekom održavanja i nakon završetka događaja snimat će se stadion te prilazni pravci gradu Splitu.

Policija poziva sve sudionike u prometu na dodatno strpljenje i oprez zbog mogućih većih gužvi i zastoja.

Građane također pozivaju da poštuju upute, upozorenja i naredbe policijskih službenika, kako na prometnicama tako i na samom stadionu.