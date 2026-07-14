Važno upozorenje nautičarima: Ne približavajte se kanaderima dok zahvaćaju more

Iz Općine Blato pozvali su vlasnike i korisnike svih vrsta plovila da se tijekom protupožarnih aktivnosti ni u kojem slučaju ne približavaju kanaderima dok zahvaćaju vodu iz mora. Upozorenje se odnosi na vlasnike brodica, barki, glisera, sandolina, jet-skijeva i drugih plovila koja se mogu zateći u području djelovanja protupožarnih zrakoplova.

Približavanje može ugroziti posadu i osobe na moru

Kanaderi tijekom punjenja spremnika vodom lete velikom brzinom i izvode zahtjevne manevre, zbog čega prisutnost plovila u njihovoj blizini predstavlja ozbiljnu sigurnosnu opasnost. Iz Općine upozoravaju kako se neodgovornim približavanjem može ugroziti posada zrakoplova, ali i osobe koje se nalaze na moru. Plovila u blizini kanadera također mogu ometati i usporiti gašenje te sanaciju požarišta.

Poštujte upute nadležnih službi

Sve sudionike u pomorskom prometu pozvali su da poštuju upute nadležnih službi, kao i sva eventualna ograničenja plovidbe koja budu uvedena tijekom protupožarnih aktivnosti. "Molimo sve vlasnike i korisnike plovila da svojim odgovornim ponašanjem omoguće nesmetan rad protupožarnih zrakoplova", poručili su iz Općine Blato.

Građanima i nautičarima zahvalili su na razumijevanju, odgovornosti i suradnji.



