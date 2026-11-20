U Dalmatinskoj zagori priprema se ulaganje koje bi moglo znatno poboljšati svakodnevni život starijih i slabije pokretnih osoba smještenih u domu Sveta obitelj u Runoviću. Dom za starije osobe Makarska raspisao je postupak javne nabave za dogradnju i ugradnju dizala u postojeću građevinu, a procijenjena vrijednost zahvata iznosi 160.000 eura bez PDV-a.

Za razliku od običnih osobnih dizala, novo će biti projektirano tako da u njega može stati bolnički krevet ili nosila, zajedno s osobljem koje prati korisnika. Time bi se trebala olakšati svakodnevna komunikacija između etaža, ali i stvoriti primjereniji uvjeti za premještanje korisnika kojima je zbog zdravstvenog stanja potrebna dodatna pomoć.

Dizalo uz glavni ulaz, prilagođeno prijevozu bolničkih kreveta

Prema dokumentaciji javne nabave, dizalo je planirano na sjevernoj strani zgrade, u blizini glavnog ulaza. Objekt se nalazi na adresi Runović 468, ima prizemlje i kat, a tijekom pripreme projekta već je u funkciji. Budući zahvat zato se odnosi na postojeći dom, a ne na izgradnju nove ustanove.

Unutarnje dimenzije dizala trebale bi iznositi 2,40 metara u duljinu i 1,40 metara u širinu. Takvo je rješenje predviđeno za prijevoz bolničkog kreveta ili nosila uz pratnju osoblja, čime se omogućuje jednostavnije kretanje osoba koje ne mogu samostalno koristiti stubište. U dokumentaciji je posebno istaknuta i uloga dizala u olakšavanju evakuacije korisnika doma.

Ulaganje koje je više od građevinskog zahvata

Za domove koji skrbe o starijim i nemoćnim osobama pristupačnost svih dijelova zgrade jedno je od ključnih pitanja kvalitete smještaja. Svladavanje stubišta može predstavljati ozbiljnu poteškoću korisnicima s ograničenom pokretljivošću, osobito onima koji koriste invalidska kolica ili trebaju pomoć njegovatelja.

Ugradnja dizala zato nije samo pitanje komfora, nego i organizacije svakodnevne njege, prijevoza korisnika i dostupnosti različitih prostorija. Ipak, iz samog natječaja nije moguće zaključiti kako se prijevoz korisnika između etaža odvija danas niti kakvi su dosadašnji uvjeti u domu. Za potpuniju sliku bilo bi korisno dobiti podatke o broju korisnika i organizaciji rada tijekom predviđene dogradnje.

Za izvođenje radova predviđeno 90 dana

Rok za dostavu ponuda istječe 8. prosinca 2026. u 11 sati, a predviđeno trajanje radova iznosi 90 dana od uvođenja odabranog izvođača u posao. U postupku nabave cijena nosi 90 posto bodova, dok se preostalih deset posto odnosi na jamstveni rok.

Ako postupak bude uspješno proveden, Dom Sveta obitelj mogao bi dobiti značajno funkcionalno poboljšanje postojećeg prostora. Točan početak radova, međutim, ovisit će o završetku javne nabave, sklapanju ugovora i uvođenju izvođača u posao.