Europska unija uvodi nova pravila kojima želi spriječiti nestašice lijekova, povećati njihovu dostupnost pacijentima i ojačati domaću farmaceutsku proizvodnju. Europski parlament dao je konačno zeleno svjetlo reformi zakonodavstva o lijekovima, koja donosi niz promjena u području proizvodnje, distribucije i odobravanja lijekova.

Jedan od glavnih ciljeva reforme jest uspostavljanje učinkovitijeg sustava praćenja zaliha lijekova te bolja koordinacija između država članica i nadležnih europskih institucija.

Države članice ubuduće će moći od farmaceutskih kompanija zahtijevati osiguravanje dovoljnih količina lijekova kako bi se zadovoljile potrebe pacijenata i spriječili poremećaji u opskrbi.

Generički lijekovi trebali bi brže stizati na tržište

Novim zakonodavstvom želi se ubrzati i dostupnost generičkih lijekova. Njihovim proizvođačima omogućit će se provođenje određenih pripremnih aktivnosti još tijekom razdoblja tržišne zaštite izvornog lijeka.

Za novoodobrene lijekove predviđeno je najviše 11 godina kombinirane regulatorne zaštite. Osnovno razdoblje zaštite podataka trajat će osam godina, nakon čega slijedi dodatna godina tržišne zaštite, tijekom koje se generički i bioslični lijekovi neće moći prodavati. Dodatno produljenje zaštite bit će moguće uz ispunjavanje propisanih uvjeta.

Promjene se odnose i na rad Europske agencije za lijekove (EMA), čiji bi se postupci trebali pojednostaviti kako bi se smanjilo administrativno opterećenje i ubrzalo odobravanje novih lijekova.

Stroža pravila za antimikrobne lijekove

Važan dio reforme posvećen je suzbijanju antimikrobne otpornosti, koja predstavlja jedan od velikih izazova suvremene medicine.

Predviđeno je uvođenje obveznih liječničkih recepata za sve antimikrobne lijekove, kao i dodatnih informacija u uputama o njihovoj primjeni.

Kako bi se farmaceutske kompanije potaknulo na razvoj novih terapija protiv otpornih infekcija, proizvođači novih prioritetnih antimikrobika moći će ostvariti dodatnu godinu zaštite podataka putem posebnog prenosivog vaučera.

Poseban naglasak stavlja se na sigurnost opskrbe lijekovima važnima za funkcioniranje zdravstvenih sustava, među kojima su inzulin, lijekovi protiv bolova i cjepiva.

Farmaceutske tvrtke koje za odgovarajuće projekte budu koristile nacionalna ili europska financijska sredstva morat će ispunjavati određene obveze, među kojima je i davanje prednosti opskrbi tržišta Europske unije.

Dodatno će se poticati proizvodnja unutar EU-a, pri čemu će dobavljači biti nagrađivani razmjerno udjelu lijekova i djelatnih farmaceutskih tvari proizvedenih na području Unije.

Predviđena je i mogućnost dobrovoljne zajedničke nabave lijekova, u kojoj će moći sudjelovati najmanje pet država članica. Takav model odnosit će se na kritične lijekove, lijekove za rijetke bolesti i druge terapije od zajedničkog interesa.

Europska unija ovim promjenama želi osigurati otporniji zdravstveni sustav, smanjiti rizik od nestašica, povećati konkurentnost europske farmaceutske industrije te pacijentima omogućiti lakši pristup potrebnim lijekovima.