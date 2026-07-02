Važne vijest za Solinjane: Zapošljava se 12 ljudi, u vrtiće ulazi još 50 djece

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević objavio je važnu obavijest za roditelje nakon provedenih upisa u dječje vrtiće. Kako je otkrio, unatoč tome što se svake godine otvaraju nove vrtićke skupine, broj djece u Solinu kontinuirano raste, zbog čega ni ove godine nije bilo dovoljno mjesta za sve. Posebno se to odnosi na djecu jasličke dobi. Za iduću pedagošku godinu velik broj djece koja zadovoljavaju uvjete upisa, ponajprije djece zaposlenih roditelja, ostao je neupisan.

Zapošljava se 12 novih odgojitelja

Kako bi se hitno pronašlo rješenje i osigurala dodatna mjesta, u dogovoru s ravnateljima ustanova DV "Cvrčak" i DV "Izvor" bit će zaposleno 12 novih odgojitelja. Plan je da se u svaku postojeću jasličku odgojnu skupinu zaposli po jedan dodatni odgojitelj, čime će se proširiti postojeće skupine i omogućiti upis još 50 djece koja su ostala "ispod crte". Upisi će se provoditi prema ostvarenom broju bodova.

Sva vrtićka djeca zaposlenih roditelja bit će primljena

Ninčević je izvijestio i kako će sva vrtićka djeca u dobi od tri do šest godina, čiji su roditelji zaposleni, biti primljena u jedan od solinskih vrtića. Riječ je o mjeri kojom se nastoji ublažiti pritisak na postojeći sustav predškolskog odgoja, posebno u okolnostima kada broj djece iz godine u godinu raste.

Dodatno rješenje očekuje se i kroz izgradnju novog vrtića u Svetom Kaji, na Bunjama, koji je u realizaciji. Završetak radova, opremanje i otvaranje vrtića planirani su za početak iduće godine. U novom objektu bit će smještene četiri odgojne skupine, a vrtić će imati i veliku kuhinju.

Sva djeca koja su zadovoljila uvjete upisa za pedagošku godinu 2026./2027., a sada ne ostvare mogućnost upisa, bit će primljena u novi vrtić.

"Kontinuirano ulažemo u nove vrtiće"

Gradonačelnik Solina poručio je kako se nastavlja ulagati u izgradnju novih vrtića i otvaranje novih odgojnih skupina, s ciljem da se svoj djeci osigura mjesto u vrtiću. Povećanje kapaciteta kroz zapošljavanje dodatnih odgojitelja i izgradnju novog vrtića trebalo bi barem djelomično riješiti problem nedostatka mjesta, posebno za najmlađu djecu jasličke dobi.