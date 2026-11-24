Poduzetnici i drugi korisnici uključeni u Program poticanja razvoja ruralnog turizma na području Šibensko-kninske županije trebaju obratiti pozornost na izmjene pravila koje su stupile na snagu 20. studenoga 2026. godine.

Naime, župan Paško Rakić donio je drugu odluku o izmjeni programa, kojom se preciznije uređuju razdoblje prihvatljivosti ulaganja i uvjeti za isplatu odobrenih financijskih sredstava. Posebno je važan datum 4. prosinca, do kojeg korisnici moraju dostaviti dokaze o provedenim i plaćenim ulaganjima.

Koji se troškovi priznaju?

Prema novoj odluci, prihvatljivi su troškovi nastali od 15. listopada 2025. godine, pod uvjetom da su završeni do trenutka prijave na javni poziv ili da će biti dovršeni najkasnije do 4. prosinca 2026.

Time je precizirano vremensko razdoblje unutar kojeg ulaganja moraju biti realizirana kako bi mogla biti prihvaćena u sklopu programa. Riječ je o važnoj odredbi za korisnike koji su već pokrenuli ulaganja u ruralni turizam ili su prijavili projekte koji još nisu u potpunosti dovršeni.

Bez računa i bankovnog izvoda nema isplate

Druga važna promjena odnosi se na način isplate odobrenih potpora. Prema odluci, nakon što se utvrdi da prijava ispunjava uvjete javnog natječaja, prijavitelj dobiva odluku s točno naznačenim iznosom odobrene potpore. Nakon toga slijedi sklapanje ugovora, ali novac se neće isplatiti automatski. Korisnik mora u potpunosti opravdati ulaganje.

To podrazumijeva dostavu računa o isporučenim dobrima ili obavljenim uslugama, kao i bankovnog izvoda iz kojeg mora biti vidljivo da su odobreni troškovi u cijelosti podmireni. Krajnji rok za dostavu te dokumentacije je 4. prosinca 2026. godine. Drugim riječima, sama odluka o odobrenju potpore nije dovoljna za isplatu sredstava. Potrebno je dokazati da je ulaganje provedeno i plaćeno. Nova odluka donesena je 20. studenoga i stupila je na snagu istoga dana. Ostale odredbe Programa poticanja razvoja ruralnog turizma ostaju nepromijenjene. Važno je naglasiti da se ne radi o raspisivanju novog javnog poziva, nego o izmjeni pravila postojećeg programa.

Zbog toga se nova odluka prvenstveno odnosi na korisnike koji su već sudjelovali u postupku prijave i dodjele potpora. S obzirom na približavanje roka, korisnicima se preporučuje pravodobna provjera dokumentacije kako bi izbjegli probleme pri opravdavanju troškova i isplati odobrenih sredstava.

Treba li Županija dati više vremena korisnicima potpora za ruralni turizam? Da, rokovi moraju biti jasni i jednaki za sve Ne, korisnicima treba omogućiti više vremena Ovisi o veličini i složenosti ulaganja Nemam mišljenje Glasaj