Važna promjena na Splitskom ljetu: "Skup" seli na novu lokaciju

Predstava "Skup", najavljena za 23. i 24. srpnja u sklopu dramskog programa 72. Splitskog ljeta, neće biti izvedena na sceni u Plinari, odnosno u dvorištu Hrvatskoga narodnog kazališta Split. Izvedbe će se održati na novoj lokaciji, u Meštrovićevim Crikvinama – Kaštilcu, dok termini ostaju nepromijenjeni. Kupljene ulaznice vrijede i za novu lokaciju, a obje izvedbe počinju u 21 sat.

Držićev klasik u novom čitanju

Jedno od najpoznatijih djela Marina Držića na kazališnu se scenu vraća u novom čitanju Paola Magellija, jednog od najznačajnijih europskih kazališnih redatelja, poznatog po snažnim i suvremenim interpretacijama klasičnih djela.

Predstava je nastala u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, Kazališta Marina Držića i Hrvatskoga narodnog kazališta Split. Inspiriran Plautovom "Aulularijom", Držićev "Skup" donosi bezvremensku komediju o škrtosti, ljubavi i opsjednutosti novcem, oblikovanu kroz živ govorni ritam i psihološki uvjerljivo razrađene likove.

Magellijev precizan rad s glumcima i njegova sposobnost aktualizacije klasičnih tekstova otvaraju prostor za novo čitanje duhovite i britke komedije koja i danas snažno odjekuje u suvremenom društvu.

Poznata glumačka imena

U predstavi igraju Frano Mašković, Nea Martinović, Nives Ivanković, Anđela Ramljak, Dorian Vicić, Barbara Nola, Milivoj Beader, Maro Martinović, Nikola Radoš, Marjan Nejašmić Banić, Bojan Beribaka, Hrvoje Sebastijan i Mihovil Rismondo.