Važna prometna obavijest: Zatvara se dio ceste u Dalmaciji, evo tko će smjeti prolaziti

Od srijede, 28. listopada, za sav redovni promet zatvara se dio županijske ceste ŽC 6132, i to na dionici od raskrižja s državnom cestom DC8 do skretanja za hotel Medena. Zatvaranje će trajati do 11. studenoga 2026. godine, a razlog su radovi na izgradnji kanalizacijske mreže i sanaciji prometnice. Prema odluci Županijske uprave za ceste Split, na navedenoj dionici bit će uspostavljena privremena regulacija prometa, uz odgovarajuću prometnu signalizaciju i postavljanje fizičkih prepreka.

Tko će moći prolaziti zatvorenom cestom?

Iako će cesta biti zatvorena za redovni promet, prolazak će biti omogućen određenim kategorijama vozila. Zatvorenom dionicom moći će prometovati interventna vozila, uključujući policiju, hitnu medicinsku pomoć, vatrogasce, vozila MORH-a i drugih nadležnih službi. Iznimka će vrijediti i za stanare, školski autobus te vozila komunalnih službi.

Ostali sudionici u prometu morat će poštovati privremenu prometnu regulaciju i postavljenu signalizaciju.

Radovi su dio projekta vrijednog gotovo 245 milijuna eura

Radovi se izvode u sklopu druge faze projekta aglomeracije Kaštela – Trogir, jednog od značajnijih infrastrukturnih projekata na ovom području. Ukupna vrijednost projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela – Trogir iznosi 244,8 milijuna eura bez PDV-a, a čak 68,70 posto projekta sufinancira se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Projekt obuhvaća ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu, a aktualni radovi na području Segeta dio su planiranih zahvata.

Iz nadležnih službi zahvaljuju stanovnicima i svim sudionicima u prometu na razumijevanju, strpljenju i suradnji tijekom izvođenja radova. Vozačima se savjetuje dodatan oprez na području izvođenja radova te pravodobno planiranje putovanja zbog privremenog zatvaranja prometnice.