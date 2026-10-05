Važna pozicija u splitskom HNK-u čeka novog čovjeka: Oglas osvanuo čak i na portalu MojPosao

Hrvatsko narodno kazalište Split traži novog rukovoditelja Službe marketinga, prodaje i odnosa s javnošću. Natječaj koji je raspisao vršitelj dužnosti intendanta splitskog HNK-a osvanuo je čak i na portalu MojPosao, jednom od najpoznatijih hrvatskih portala za zapošljavanje.

Traži se jedan izvršitelj, a radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, odnosno do povratka privremeno nenazočnog radnika. Predviđen je i probni rad u trajanju od šest mjeseci.

Riječ je o jednoj od važnijih rukovodećih pozicija kada je riječ o javnoj prezentaciji kazališta. Osoba koja dobije posao rukovodit će cijelom službom, organizirati rad odjela i izrađivati prijedlog njegova godišnjeg plana rada.

Traže osobu koja će komunicirati s medijima

Poseban dio posla odnosi se upravo na komunikaciju HNK-a Split s javnošću i medijima.

Budući rukovoditelj bit će odgovoran za odnose s javnošću, organizaciju konferencija za medije te suradnju s novinarima i urednicima kulturnih rubrika i emisija.

Tu posao ne završava. U njegovoj će nadležnosti biti i organizacija proizvodnje promidžbenih materijala, među kojima su plakati, programi i spotovi, kao i izrada i realizacija plana obrade tržišta te različitih oblika sponzoriranja kazališta.

Zajedno s voditeljem prodaje planirat će i realizirati pretplatu te različite oblike plasmana programa i ulaznica za kazališne produkcije. U opisu radnog mjesta stoji i da će obavljati druge poslove po nalogu intendanta i poslovnog ravnatelja kazališta.

Evo što kandidati moraju zadovoljiti

HNK od kandidata traži magisterij odnosno VSS iz područja društvenih znanosti, najmanje tri godine radnog iskustva te aktivno znanje jednog stranog jezika.

Uz prijavu kandidati moraju dostaviti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu te dokaz o znanju stranog jezika. Za kandidate koji zadovolje formalne uvjete predviđena je i mogućnost razgovora uživo.

Ako se pozvani kandidat ne odazove razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu.

Prijaviti se može upravo putem poveznice objavljene uz oglas ili dokumentaciju osobno dostaviti na protokol HNK-a Split na Trgu Gaje Bulata 1, u zatvorenoj omotnici s odgovarajućom naznakom.

Rok za prijavu istječe 13. listopada u 23.59 sati.

HNK Split u natječaju ostavlja i mogućnost da, u slučaju nepredvidljivih okolnosti, ne donese odluku o izboru kandidata te da natječaj poništi bez posebnog obrazloženja.

Dakle, svi koji imaju najmanje tri godine potrebnog radnog iskustva, diplomu iz područja društvenih znanosti i aktivno govore barem jedan strani jezik imaju još nekoliko dana za prijavu – a potraga HNK-a za novim šefom marketinga, prodaje i odnosa s javnošću ovaj je put stigla i na MojPosao.