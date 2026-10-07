Važna poruka sa summita u Splitu: Veličanje ratnih zločina prepreka je na putu prema EU

Čelnici devet mediteranskih članica Europske unije na summitu MED9 u Splitu usuglasili su zajedničku poruku državama koje žele postati dio Unije: proces približavanja EU-u mora pratiti stvarna predanost pomirenju i jasno odbacivanje veličanja ratnih zločina i genocida.

Takva formulacija uvrštena je u Splitsku deklaraciju donesenu na završnom summitu hrvatskog predsjedanja skupinom MED9. Srbija u tom dijelu dokumenta nije izrijekom spomenuta, pa poruku formalno treba čitati kao zahtjev upućen državama kandidatkinjama, iako se pojavljuje u kontekstu nedavnih europskih kritika događaja u Srbiji.

Od država kandidatkinja traži se „istinska predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja ratnih zločina i genocida“.

Istodobno, MED9 potvrđuje europsku perspektivu zapadnog Balkana te proširenje EU-a opisuje kao geostrateško ulaganje u mir, sigurnost i prosperitet. Time se pitanje suočavanja s ratnim nasljeđem dodatno naglašava uz već postojeće zahtjeve poput reformi, vladavine prava, regionalne suradnje i dobrosusjedskih odnosa.

Poruka dolazi nakon reakcija EU-a na Mladićev sprovod

Splitska deklaracija stiže nekoliko tjedana nakon što je Europska unija oštro reagirala na veličanje Ratka Mladića nakon njegova sprovoda.

EU je u službenom priopćenju podsjetio da je Mladić bio pravomoćno osuđen za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti te da je preminuo služeći kaznu doživotnog zatvora. Europska unija tada je naglasila kako veličanje ratnih zločinaca, poricanje genocida i revizionizam nisu spojivi s temeljnim europskim vrijednostima te im nema mjesta ni unutar EU-a ni u državama kandidatkinjama.

Slična poruka sada je dobila mjesto i u političkom dokumentu devet članica EU-a okupljenih u Splitu.

Europski parlament i ranije je posebno kritizirao stanje u Srbiji. U rezoluciji iz 2025. osudio je javno poricanje međunarodnih presuda za ratne zločine, uključujući genocid u Srebrenici, te pozvao da se poricanje ratnih zločina i veličanje ratnih zločinaca uključe u kazneno zakonodavstvo Srbije.

Europski politički vrh u Splitu

Summit MED9 bio je središnji događaj hrvatskog predsjedanja skupinom koju, uz Hrvatsku, čine Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. Hrvatska je skupinom predsjedala tijekom 2026. godine.

Domaćin okupljanja bio je premijer Andrej Plenković, a summit je u Split doveo niz europskih državnika i visokih dužnosnika.

Uz čelnike država MED9, među uzvanicima su bili predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća António Costa, europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, monegaški knez Albert II. i jordanski prijestolonasljednik Al Hussein bin Abdullah II.

Splitskim summitom tako nije samo zaključeno hrvatsko predsjedanje MED9, nego je iz njega poslana i politička poruka o kriterijima koje bi države kandidatkinje trebale poštovati na putu prema članstvu u Europskoj uniji.