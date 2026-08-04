Važna poruka hodočasnicima Čudotvornoj Gospe Sinjskoj: Preuzmite besplatnu narukvicu

Uoči tradicionalnog hodočašća u Sinj, Savjet mladih Splitsko-dalmatinske županije organizira podjelu fluorescentnih narukvica s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu.

Budući da velik broj hodočasnika prema Sinju putuje pješice, posebice u večernjim i noćnim satima, nošenje reflektirajućih obilježja može značajno doprinijeti njihovoj vidljivosti i sigurnosti na cestama.

Fluorescentne narukvice mogu se besplatno preuzeti na porti zgrade Splitsko-dalmatinske županije, na adresi Domovinskog rata 2, 21000 Split.

Pozivamo sve hodočasnike da preuzmu svoju narukvicu i tijekom puta vode računa o vlastitoj sigurnosti te sigurnosti drugih sudionika u prometu.

Savjet mladih Splitsko-dalmatinske županije svim hodočasnicima želi sretan i siguran put prema Sinju!