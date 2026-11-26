Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) na današnjoj je sjednici donijelo niz odluka kojima se povećava dostupnost liječenja i osiguravaju dodatna sredstva za pojedine zdravstvene postupke.

Među najvažnijim odlukama je uvrštavanje lijeka za liječenje rana kod oboljelih od bulozne epidermolize, rijetke bolesti zbog koje su oboljeli poznati i kao djeca leptiri, na Osnovnu listu lijekova HZZO-a.

Lijek Vyjuvek na teret zdravstvenog osiguranja

Riječ je o lijeku beremagen geperpavek, zaštićenog imena Vyjuvek, koji će odsad na teret obveznog zdravstvenog osiguranja biti dostupan svim oboljelima koji zadovoljavaju kriterije za njegovu primjenu.

Na sjednici je u redovnoj proceduri proveden i postupak godišnjeg usklađivanja cijena lijekova koji se propisuju na recept.

Više novca za liječenje infarkta i moždanog udara

Upravno vijeće HZZO-a donijelo je i odluku o povećanju sredstava za financiranje pojedinih zdravstvenih postupaka koji se plaćaju izvan ugovorenih bolničkih limita.

Sredstva su usklađena s dosadašnjim izvršenjem i očekivanim potrebama do kraja 2026. godine kako bi se osiguralo financiranje u skladu sa stvarnim opsegom pružene zdravstvene zaštite.

Najveći dio povećanja odnosi se na intervencijsku kardiologiju, intervencijsku neurologiju i neuroradiologiju, odnosno djelatnosti ključne za pravodobno liječenje akutnog infarkta miokarda i moždanog udara.

Riječ je o zdravstvenim stanjima kod kojih brza medicinska intervencija može spriječiti smrt, teške komplikacije i trajni invaliditet.

Dodatna sredstva osigurana su i za intervencijsku gastroenterologiju, s ciljem povećanja dostupnosti složenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka te pravodobnog zbrinjavanja pacijenata.

Dodatna sredstva za medicinski pomognutu oplodnju

Povećanje financiranja obuhvatit će i postupke medicinski pomognute oplodnje, koje HZZO ističe kao područje zdravstvene zaštite od posebnog nacionalnog i demografskog značaja.

Značajnije povećanje sredstava predviđeno je za KBC Zagreb, u kojem se nakon razdoblja smanjenog opsega rada zbog obnove bolnice ponovno povećavaju kapaciteti za provođenje tih postupaka.

Iz HZZO-a ističu kako se ovim odlukama, u suradnji s Ministarstvom zdravstva, nastavljaju osiguravati financijski preduvjeti za dostupnu, pravodobnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, osobito u područjima u kojima je brzina liječenja ključna za zdravlje i život pacijenata.