VAŽNA ODLUKA HGK-a Nakon velikog požara ukida se članarina gospodarstvenicima na području Omiša, Mimica i Lokve Rogoznice

Hrvatska gospodarska komora donijela je odluku o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine uslijed požara u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Odluka se odnosi na članice HGK koje na području Lokve Rogoznice, Mimica i Omiša obavljaju svoju pretežitu djelatnost i koje su, sukladno važećem Zakonu o Hrvatskoj gospodarskoj komori, obveznice plaćanja članarine. Odluka se primjenjuje od 1. kolovoza ove do 31. prosinca iduće godine.

Mjera je donesena kao pomoć gospodarstvenicima pogođenima požarom od 13. kolovoza 2026. godine kako bi im se olakšalo saniranje posljedica i nastavak poslovanja.

HGK je i ranije donosio slične odluke kako bi svojim članicama olakšao poslovanje nakon elementarnih nepogoda.

Tako je obveza plaćanja članarine privremeno bila ukinuta članicama sa sjedištem na području Sisačko-moslavačke županije kojima je zbog posljedica potresa bilo onemogućeno redovito poslovanje, kao i članicama sa sjedištem na području Općine Bošnjaci i Grada Županje nakon velike štete na poljoprivredi i imovini prouzročene tučom.