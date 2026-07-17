Važna obavijest za vozače: Zbog radova zatvara se dio jedne od prometnijih ulica u Solinu

Od ponedjeljka, 20. srpnja, u Solinu na snagu stupa privremena regulacija prometa zbog početka prve faze rekonstrukcije Ulice Put Majdana, koja se provodi u sklopu projekta "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin".

Radovi će se izvoditi na dionici od kućnog broja 9 do kućnog broja 23, u okviru rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Solina te općina Podstrana, Klis i Dugopolje.

Zbog izvođenja radova za sav promet bit će zatvorena dionica Ulice Put Majdana od križanja s Kliškim putem do križanja s Ulicom Gašpina mlinica.

Za stanare su osigurani obilazni pravci:

Ulica Zgon: Put Majdana – Ulica Stjepana Radića

Put Majdana – Ulica Stjepana Radića Kliški put: Livanjska ulica – Ulica kneza Trpimira

Livanjska ulica – Ulica kneza Trpimira Ulica Gašpina mlinica: Put Majdana – Ulica Marka Marulića – Ulica dr. Franje Tuđmana – Ulica Stjepana Radića.

Iz Vodovoda i kanalizacije Split ističu kako će stanarima tijekom cijelog razdoblja izvođenja radova biti omogućen pješački pristup njihovim objektima. Završetak prve faze planiran je do 4. rujna 2026. godine, ovisno o vremenskim prilikama i dinamici izvođenja radova.

Građane, a posebno stanovnike ovog dijela Solina, pozivaju na strpljenje i razumijevanje tijekom izvođenja radova te ih mole da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i koriste predviđene obilazne pravce.