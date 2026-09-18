VAŽNA OBAVIJEST ZA VOZAČE Zbog radova se na mjesec dana zatvara jedna ulica

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ , trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe naselja Žrnovnica. Radovi su obuhvaćeni ugovorom P2, koji nosi naziv „Odvodnja i vodoopskrba naselja Žrnovnica i Korešnica“

Obavještavamo građane da se od ponedjeljka 21. rujna 2026.g. nastavljaju radovi u ulici Ante Starčevića u Žrnovnici.

Izvođenje radova organizirano je u dvije faze. Za vrijeme izvođenja radova prometnica će biti zatvorena za sav promet, osim za vozila izvođača radova i službi uključenih u realizaciju zahvata.

S obzirom na potpunu obustavu prometa, promet će se preusmjeravati na područja Perunove ulice, Ulice kralja Petra Krešimira 4 i Ulice hrvatskih velikana.

Molimo sve sudionike u prometu i stanovnike ovog područja za dodatni oprez, strpljenje i razumijevanje tijekom izvođenja radova. Svjesni smo da ovakvi zahvati privremeno otežavaju svakodnevno funkcioniranje, no njihovim završetkom osigurat će se kvalitetnija i pouzdanija vodno-komunalna infrastruktura te bolji uvjeti života za stanovnike Žrnovnice.

Planirano trajanje radova je mjesec dana.

O Projektu

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 321.282.030,49 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 14.871.019,40 eura, 10.113.715,18 eura, odnosno 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Preostalih 4.757.304,22 eura sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.