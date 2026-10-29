Važna obavijest za vozače: Zbog radova se na dva dana zatvara županijska cesta, evo obilaznog pravca

Županijska uprava za ceste Split obavijestila je vozače o privremenom zatvaranju dijela županijske ceste ŽC 6098 na relaciji Kladnjice – Lećevica zbog nastavka radova na njezinoj rekonstrukciji.

Kako navode iz Županijske uprave za ceste, riječ je o radovima postavljanja nosivog asfaltnog sloja na trećoj dionici prometnice, zbog čega će dio ceste biti potpuno zatvoren za promet od ponedjeljka, 2. studenoga, u 6 sati do srijede, 4. studenoga, u 8 sati.

Zatvaranje se odnosi na dionicu od raskrižja s lokalnom cestom LC 67201 kod Matasa do raskrižja kod Regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCGO) Lećevica.

Evo kojim će se pravcem odvijati promet

Za vrijeme izvođenja radova promet će se preusmjeravati na obilazni pravac županijskim i lokalnim cestama ŽC 6112, LC 65080 i ŽC 6110.

Obilazak će se odvijati trasom Divojevići – Visoka – Unešić – Nevest – Donje i Gornje Utore.

Na svim raskrižjima koja gravitiraju zatvorenoj dionici bit će postavljena privremena prometna signalizacija kako bi se vozačima olakšalo snalaženje i osiguralo sigurno odvijanje prometa.

Iznimke za žurne službe

Iz Županijske uprave za ceste napominju kako će se, prema potrebi, omogućiti selektivno propuštanje vozila od posebnog značaja, poput vozila policije, Hrvatske vojske, hitne medicinske pomoći i vatrogasaca.

Vozače i ostale sudionike u prometu pozivaju na strpljenje i dodatan oprez tijekom trajanja radova.

„Sudionike u prometu molimo za strpljenje i pojačani oprez te da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i koriste obilazni pravac”, poručili su iz Županijske uprave za ceste Split.