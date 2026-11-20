Vozače i ostale sudionike u prometu u središtu Splita od početka sljedećeg tjedna očekuju promjene. Zbog organizacije i održavanja ovogodišnjeg Adventa privremeno će se zatvoriti dio prometnice na području Trga Franje Tuđmana, dok će na okolnim prilaznim prometnicama biti uvedena privremena regulacija.

Kako su izvijestili iz Grada Splita, riječ je o prometnim izmjenama koje će biti na snazi tijekom adventskog razdoblja.

Posebna regulacija od 23. studenoga do 3. siječnja

Prema službenoj obavijesti, privremena regulacija prometa započinje 23. studenoga 2026. godine, a završava 3. siječnja 2027. godine.

To znači da će prometna ograničenja na ovom dijelu grada trajati više od mjesec dana, uključujući božićne i novogodišnje blagdane.

Iz Grada apeliraju na oprez

Grad Split pozvao je sve sudionike u prometu da tijekom trajanja privremene regulacije budu posebno oprezni i prate postavljenu prometnu signalizaciju.

„Molimo sve sudionike u prometu da obrate pozornost na privremenu prometnu signalizaciju, poštuju upute nadležnih službi te, prema potrebi, koriste alternativne prometne pravce”, poručili su iz Grada Splita.

Građanima su uputili i zahvalu na razumijevanju i strpljenju tijekom održavanja manifestacije.

Vozačima koji svakodnevno prometuju ovim dijelom Splita preporučuje se da od ponedjeljka računaju na izmijenjen režim prometovanja te, prema potrebi, koriste alternativne pravce.