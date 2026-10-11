VAŽNA OBAVIJEST ZA VOZAČE Zatvara se stari Čiovski most, evo kojim putem će se prometovati

Vozače koji prometuju između Trogira i Čiova u ponedjeljak, 12. listopada, očekuje privremena regulacija prometa. Zbog redovitog pregleda i radova na održavanju starog Čiovskog mosta, promet će na toj dionici biti u potpunosti obustavljen. Stari most koji povezuje Trogir i Čiovo, odnosno dionica županijske ceste ŽC6291, bit će zatvoren za sav promet od 10 do 14 sati.

Obilazak preko novog Čiovskog mosta

Za vrijeme trajanja radova promet će se odvijati alternativnim pravcem, odnosno preko novog Čiovskog mosta (DC126). Na prilazima zatvorenoj dionici bit će postavljena privremena prometna signalizacija i fizičke prepreke kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika u prometu.

Nadležni pozivaju sve sudionike u prometu na strpljenje i dodatni oprez tijekom izvođenja radova. Vozačima se preporučuje da na vrijeme planiraju svoja putovanja, poštuju postavljenu prometnu signalizaciju i koriste predviđeni obilazni pravac. Prema najavi, promet starim Čiovskim mostom trebao bi ponovno biti omogućen nakon 14 sati.