Važna obavijest za vozače u Dalmaciji: Zatvara se most, promet će biti preusmjeren čak šest mjeseci!

Županijska uprava za ceste Split obavještava vozače o privremenom zatvaranju Mosta Crivac na županijskoj cesti ŽC 6099. Zbog sanacijskih radova promet preko mosta bit će potpuno obustavljen od 4. studenoga 2026. do 4. svibnja 2027. godine.

Vozače koji koriste ovu prometnicu očekuju promjene u prometovanju tijekom sljedećih šest mjeseci.

Kako su izvijestili iz Županijske uprave za ceste Split, razlog zatvaranja su radovi na sanaciji Mosta Crivac, zbog kojih prijelaz preko mosta neće biti moguć za vrijeme trajanja radova.

Poznat obilazni pravac

Za vrijeme zatvaranja mosta promet će se odvijati zamjenskim pravcem, odnosno nerazvrstanom cestom „Kroz Polje“.

Radove i zatvaranje mosta provest će tvrtka MAR d.o.o. iz Samobora.

Vozačima upućen apel

Iz Županijske uprave za ceste Split pozivaju sve sudionike u prometu na dodatan oprez.

„Molimo vozače za oprez i poštivanje privremene prometne signalizacije“, poručili su.

Prema najavljenom rasporedu, most bi ponovno trebao biti otvoren za promet 4. svibnja 2027. godine, nakon završetka planiranih radova.