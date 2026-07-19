Važna obavijest za vozače: Prometnica nadomak Splita zatvara se za sav promet do početka rujna

Zbog radova na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda, od ponedjeljka, 20. srpnja, za sav promet zatvara se dio Ulice Put Majdana.

Radovi se izvode u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije, odnosno rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje i vodoopskrbe.

Zatvorena dionica od kućnog broja 9 do broja 23

Za promet će biti zatvorena dionica javne lokalne ceste LC 67075, odnosno Ulice Put Majdana, od kućnog broja 9, kod raskrižja s Ulicom Kliški put, do kućnog broja 23, približno 50 metara istočno od raskrižja s Ulicom opata Gebizona.

Prema najavi, cesta će biti zatvorena od 20. srpnja do 4. rujna 2026. godine.

Obilazak nerazvrstanim cestama

Tijekom privremene regulacije prometa obilazak će biti omogućen nerazvrstanim cestama, dok će na okolnim raskrižjima biti postavljena odgovarajuća prometna signalizacija.

Vozače se poziva na dodatan oprez te poštivanje privremene prometne regulacije.

Investitor radova je Vodovod i kanalizacija Split, dok je izvođač Vodoprivreda Split d.d. Zagreb.