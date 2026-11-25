Iz Županijske uprave za ceste Split obavijestili su vozače o privremenom zatvaranju dijela županijske ceste ŽC 6139 na području Solina.

Zbog radova u sklopu aglomeracije i prekopa prometnice, na raskrižju Splitske ulice i Ulice grada Vukovara bit će uspostavljena privremena regulacija prometa.

Predmetna dionica bit će zatvorena za sav promet od petka, 27. studenoga, u 17 sati do ponedjeljka, 30. studenoga, u 13 sati.

Ovo je obilazni pravac

Za vrijeme trajanja radova promet će se odvijati mrežom okolnih prometnica, odnosno preko:

državne ceste D433 (Ulica salonitanskih mučenika)

Ulice Put Mostina

Matoševe ulice

Splitske ulice (ŽC 6139).

Investitor radova je Vodovod i kanalizacija Split, dok je izvođač radova tvrtka Vodoprivreda Split d.d.

Vozačima se preporučuje da unaprijed planiraju svoje putovanje te poštuju privremenu prometnu signalizaciju.