Iz Županijske uprave za ceste Split obavijestili su vozače o privremenom zatvaranju dijela županijske ceste ŽC 6139 na području Solina.
Zbog radova u sklopu aglomeracije i prekopa prometnice, na raskrižju Splitske ulice i Ulice grada Vukovara bit će uspostavljena privremena regulacija prometa.
Predmetna dionica bit će zatvorena za sav promet od petka, 27. studenoga, u 17 sati do ponedjeljka, 30. studenoga, u 13 sati.
Ovo je obilazni pravac
Za vrijeme trajanja radova promet će se odvijati mrežom okolnih prometnica, odnosno preko:
- državne ceste D433 (Ulica salonitanskih mučenika)
- Ulice Put Mostina
- Matoševe ulice
- Splitske ulice (ŽC 6139).
Investitor radova je Vodovod i kanalizacija Split, dok je izvođač radova tvrtka Vodoprivreda Split d.d.
Vozačima se preporučuje da unaprijed planiraju svoje putovanje te poštuju privremenu prometnu signalizaciju.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
0
1