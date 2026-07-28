Važna obavijest za vozače: Dva dana potpuno zatvorena cesta u Zagori, evo obilaznih pravaca

Zbog postavljanja završnog sloja asfalta u sklopu radova izvanrednog održavanja, dio županijske ceste ŽC 6157 bit će zatvoren za sav promet u srijedu i četvrtak, 29. i 30. srpnja 2026. godine. Kako su izvijestili iz Županijske uprave za ceste Split, promet će biti obustavljen na dionici od Suvaje do raskrižja sa ŽC 6184 prema Prološcu Gornjem, oba dana od 7 do 19 sati.

Određeno nekoliko obilaznih pravaca

Za vrijeme trajanja radova vozači će moći koristiti obilazne pravce preko ŽC 6175 kroz Knezoviće, lokalne ceste LC 67152 preko brane na Zelenom jezeru i zaseoka Bušanje te ŽC 6156 preko zaseoka Grbavci do državne ceste D60 u Imotskom. Kao alternativni pravci određeni su i ŽC 6184 prema Prološcu Gornjem te nerazvrstane ceste na području Općine Proložac. Na svim raskrižjima koja vode prema zatvorenoj dionici bit će postavljena privremena prometna signalizacija.

Propuštat će se žurne službe

U slučaju potrebe bit će omogućeno selektivno propuštanje vozila od općeg značaja, među kojima su vozila policije, Hrvatske vojske, hitne pomoći i vatrogasaca. Iz Županijske uprave za ceste vozače mole za strpljenje i dodatni oprez te ih pozivaju da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i koriste označene obilazne pravce.