Važna obavijest za vozače: Dionica A1 u Dalmaciji zatvara se u srijedu i četvrtak, ovo su termini i obilazni pravci

HAC zbog redovnog održavanja ventilatora u tunelima Mali Prolog i Kobiljača najavljuje zatvaranja A1 između čvora Ploče i naplatne postaje Karamatići.

U srijedu oba smjera, u četvrtak prema Zagrebu

•⁠ ⁠Srijeda, 4. studenoga 2026., od 8 do 18 sati: oba smjera.

•⁠ ⁠Četvrtak, 5. studenoga 2026., od 8 do 17 sati: smjer prema Zagrebu.

Obilazak preko Vrgorca ili Kule Norinske

Kada i kamo| Obilazni pravac

4.⁠ ⁠studenoga, s A1 prema Dubrovniku| Čvor Vrgorac – Ž6208 – D62 – Ž6276 – Ploče (D8)

4.⁠ ⁠studenoga, s A10 prema Dubrovniku| Čvor Kula Norinska – D62 – Ž6276 – Ploče (D8)

Oba dana, iz Ploča prema A1 i Zagrebu| Ploče (D8) – Ž6276 – D62 – Ž6208 – čvor Vrgorac

Oba dana, iz Ploča prema A10 i granici BiH| Ploče (D8) – Ž6276 – D62 – čvor Kula Norinska

Obilasci vrijede u navedenim terminima zatvaranja.

Na A1 traju i radovi između Biska i Splita

Vozačima koji nastavljaju prema sjeveru važna je i postojeća regulacija kod Splita. Prema izvješću HAK-a od 2. studenoga, do 18. prosinca zbog radova je zatvorena dionica Bisko – Split u smjeru Zagreba.

Obilazak vodi od čvora Bisko preko DC220 i ŽC6260 do čvora Split, gdje se vozila vraćaju na autocestu.

Aktualno stanje prije putovanja može se provjeriti na "stranicama HAK-a" (https://www.hak.hr/info/stanje-na-cestama/).