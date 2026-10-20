VAŽNA OBAVIJEST ZA PACIJENTE: KBC Split mijenja radno vrijeme centralnog naručivanja, evo što trebate znati

Klinički bolnički centar Split obavijestio je pacijente o promjeni radnog vremena Službe za centralno naručivanje bolesnika, koja stupa na snagu u ponedjeljak, 2. studenoga 2026. godine. Prema novom rasporedu, služba će radnim danom primati stranke od 7:30 do 13 sati, što je sat vremena kraće nego dosad, kada je rad sa strankama trajao do 14 sati. Od 13 do 15:30 sati djelatnici će biti usmjereni na obradu zahtjeva pristiglih elektroničkom poštom.

Za naručivanje nije potrebno dolaziti u bolnicu

Iz KBC-a Split ističu kako pacijenti za naručivanje na preglede i dijagnostičke postupke ne moraju osobno dolaziti u bolnicu.

Zahtjeve je moguće poslati elektroničkom poštom, putem mrežne stranice bolnice ili posredstvom liječnika primarne zdravstvene zaštite. Posebno naglašavaju kako osobni dolazak u Službu za centralno naručivanje ne donosi nikakvu prednost pri dodjeli termina u odnosu na zahtjeve zaprimljene elektroničkim putem.

Ne obavlja se svako naručivanje na istom mjestu

Važno je znati da se putem Službe za centralno naručivanje obavlja naručivanje za sve preglede i dijagnostičke postupke iz područja radiologije, dok je kod ostalih bolničkih djelatnosti centralnim naručivanjem obuhvaćen samo dio pregleda i postupaka. Za zdravstvene usluge koje nisu uključene u sustav centralnog naručivanja pacijenti se trebaju obratiti izravno nadležnim bolničkim odjelima i radilištima. Služba za centralno naručivanje bolesnika nalazi se na Firulama, u zgradi Klinike za ženske bolesti i porode, na etaži -1.

Iz KBC-a Split pozivaju građane da prije osobnog dolaska provjere na koji se način mogu naručiti za željeni pregled ili dijagnostički postupak kako bi izbjegli nepotrebne dolaske i čekanja.