Važna obavijest za građane Splita i okolice: Najavljeni višesatni prekidi opskrbe strujom

Stanovnike pojedinih dijelova Splita, ali i nekoliko mjesta u Dalmaciji, očekuju privremeni prekidi opskrbe električnom energijom. Prema najavljenom rasporedu isključenja, bez struje će u određenim terminima ostati potrošači na području Splita, Donjeg Muća, Crivca, Nerežišća i Dugog Rata.

Prekidi su predviđeni u različitim vremenskim razdobljima, a na pojedinim lokacijama mogli bi trajati i do pet sati. Građanima se preporučuje da na vrijeme provjere odnosi li se najavljeno isključenje na njihovu adresu.

Split: Isključenja na više lokacija

Na području Splita najavljeni su prekidi opskrbe električnom energijom u sljedećim ulicama:

Trg braće Radić – od 8 do 9 sati.

Ulica Krste Odaka – od 9 do 13 sati.

Vidilica, kućni brojevi 2–10 – od 8.30 do 12.30 sati.

Hercegovačka ulica, brojevi 2, 3 i 5; Ulica Domovinskog rata 57; Put Supavla 48 i 23–63; Ulica Mike Tripala 9; Komulovića put 1, 3, 5 i 7 – od 8.30 do 10.30 sati.

Ulica Krste Odaka, brojevi 1–21, te Ulica Brune Bušića 3 – od 9 do 14 sati.

Posebno valja obratiti pozornost na Ulicu Krste Odaka, koja se na popisu pojavljuje u dva različita termina.

Donji Muć

U Donjem Muću prekid opskrbe električnom energijom najavljen je na adresi Donji Muć 291, od 10 do 11 sati.

Crivac

Na području Crivca najavljena su isključenja na sljedećim adresama:

Gornji Bučići 7–12

Put Doca 5, 6, 7, 13 i 14

Mravci 5 i 10

Gornji Morići 7

Ćosić 7 i 9

Prema dostavljenom rasporedu, isključenje je predviđeno do 15 sati, no početak prekida nije naveden.

Nerežišća

Na otoku Braču, u Nerežišćima, bez električne energije od 8 do 10 sati trebali bi ostati potrošači u sljedećim ulicama:

Mišina bonda

Don Nikole Miličevića

Get

Hrvatskih branitelja

Ivana Pavla II.

Njivica

Domovinskog rata

Dugi Rat

Na području Dugog Rata prekid opskrbe električnom energijom najavljen je u Ulici Glavica, od 8.30 do 10.30 sati.

Građanima se savjetuje da svoje dnevne obveze prilagode najavljenim terminima isključenja te da prije početka prekida isključe osjetljive električne uređaje ako je to potrebno.