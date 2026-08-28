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Važna obavijest za građane pogođene požarom: U Omišu prošireno radno vrijeme Zemljišnoknjižnog odjela

Stranke će se primati od 8 do 10.15 sati te od 11.15 do 13.30 sati, i to u sobi broj 3
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Građanima s područja Grada Omiša koji su pretrpjeli štetu u nedavnom požaru bit će olakšano prikupljanje dokumentacije potrebne za podnošenje prijava štete. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić izvijestio je kako je dogovoreno privremeno proširenje uredovnog vremena Zemljišnoknjižnog odjela u Omišu.

Kako je naveo, nakon dogovora s predsjednikom Općinskog suda u Splitu Draženom Maravićem, poseban Zemljišnoknjižni odjel u Omišu primat će stranke svakog radnog dana sve do isteka roka za predaju prijava šteta nastalih u požaru. Umjesto dosadašnjeg rasporeda ponedjeljkom, srijedom i petkom, građani će u Zemljišnoknjižni odjel moći dolaziti od ponedjeljka do petka.

Stranke će se primati od 8 do 10.15 sati te od 11.15 do 13.30 sati, i to u sobi broj 3.

Cilj je ubrzati prikupljanje dokumentacije

Proširenjem uredovnog vremena želi se omogućiti građanima da što jednostavnije i pravodobno prikupe potrebnu dokumentaciju te podnesu prijave šteta od požara. Močić je zahvalio predsjedniku Općinskog suda u Splitu na razumijevanju i suradnji, kao i djelatnicima Zemljišnoknjižnog odjela u Omišu.

Iz Grada su ujedno pozvali sve građane pogođene požarom na području Omiša da iskoriste prošireno uredovno vrijeme te na vrijeme pribave potrebnu dokumentaciju za prijavu nastale štete.

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