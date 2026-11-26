Vozače i korisnike javnog gradskog prijevoza ovog vikenda očekuju značajne promjene u prometu na području između Splita i Solina zbog nastavka radova u sklopu projekta Aglomeracije Split – Solin.

Od petka, 27. studenoga, u 17 sati do ponedjeljka, 30. studenoga, u 13 sati, privremeno će za promet biti zatvorena raskrižja državne ceste DC432 i Vranjičkog puta te županijske ceste ŽC6139 (Splitska ulica – Ulica grada Vukovara).

Razlog privremenog zatvaranja prometnica je izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbnih cjevovoda i dijelova kanalizacijskog sustava.

Brojne autobusne linije prometovat će obilaznim pravcem

Zbog posebne regulacije prometa čak 11 autobusnih linija koje inače prometuju Solinskom i Splitskom ulicom privremeno će promijeniti svoju trasu.

Riječ je o linijama broj 2A, 33, 35, 36, 37, 71, 73, 77, 80, 81 i 86, koje će tijekom navedenog razdoblja prometovati obilaznim pravcem preko Ulice Domovinskog rata, Ulice Zbora narodne garde i Širine u Solinu. U povratku će se autobusi kretati istim prometnicama u obrnutom smjeru.

Posebne izmjene za putnike prema Vranjicu

Izmjene očekuju i putnike na autobusnoj liniji broj 31 (Split – Vranjic), koja će privremeno prometovati Solinskom ulicom, Putem Mostina, Ulicom Salonitanskih mučenika, Matoševom i Krešimirovom ulicom do Vranjica. U povratku će koristiti isti pravac u obrnutom smjeru.

Također, pojedini polasci na liniji broj 33 (Split – Klis Kosa), koji prema redovnom rasporedu prolaze kroz Vranjic, tijekom trajanja radova neće ulaziti u to naselje.

Građanima se preporučuje da na vrijeme planiraju svoja putovanja i uzmu u obzir privremene izmjene autobusnih trasa te mogućnost dodatnih prometnih gužvi tijekom vikenda.