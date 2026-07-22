Važna obavijest iz Prometa, mijenja se trasa jedne autobusne linije

Zbog izvođenja radova na prometnici u Ulici Put Majdana od srijede, 22. srpnja 2026. godine, dolazi do privremene izmjene trase autobusne linije broj 33 Split – Kosa / Kosa – Split.

Autobus će pri dolasku iz smjera Splita iz Ulice Stjepana Radića u Solinu skretati desno prema Mostu dr. Franje Tuđmana, potom će prometovati Ulicom Marka Marulića do Ulice Put Majdana, nakon čega nastavlja uobičajenom trasom do krajnjeg odredišta.

U povratku prema Splitu autobusi će prometovati istom obilaznom trasom, ali u suprotnom smjeru.

Na privremeno izmijenjenoj trasi koristit će se sva postojeća autobusna stajališta, a ovakav režim prometovanja bit će na snazi do završetka radova.