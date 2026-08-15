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VAŽNA OBAVIJEST IZ POLICIJE Na omiškom području otvorene sve ceste osim novog mosta

Promet se normalizira kod Omiša

Policijska uprava splitsko-dalmatinska izvijestila je o najnovijem stanju u prometu na omiškom području.

Prema informacijama policije, za promet su ponovno otvorene sve prometnice na području Omiša, osim novog mosta, koji i dalje ostaje zatvoren.

- Na omiškom području za promet su otvorene sve prometnice, osim novog mosta u Omišu – kratko su priopćili iz PU splitsko-dalmatinske.

Otvaranje prometnica dolazi nakon prometnih ograničenja koja su proteklih dana pratila izvanrednu situaciju na omiškom području.

Vozači, međutim, i dalje ne mogu koristiti novi omiški most te trebaju računati na postojeću regulaciju prometa na tom dijelu cestovne mreže.

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