VAŽNA OBAVIJEST IZ POLICIJE Na omiškom području otvorene sve ceste osim novog mosta

Policijska uprava splitsko-dalmatinska izvijestila je o najnovijem stanju u prometu na omiškom području.

Prema informacijama policije, za promet su ponovno otvorene sve prometnice na području Omiša, osim novog mosta, koji i dalje ostaje zatvoren.

- Na omiškom području za promet su otvorene sve prometnice, osim novog mosta u Omišu – kratko su priopćili iz PU splitsko-dalmatinske.

Otvaranje prometnica dolazi nakon prometnih ograničenja koja su proteklih dana pratila izvanrednu situaciju na omiškom području.

Vozači, međutim, i dalje ne mogu koristiti novi omiški most te trebaju računati na postojeću regulaciju prometa na tom dijelu cestovne mreže.