Važna obavijest HŽ Infrastrukture za stanovnike: Ne puštajte stoku i pčele na ovo područje

HŽ Infrastruktura uputila je važnu obavijest stanovnicima šibenskog područja zbog kemijskog tretiranja korova koje je planirano za utorak, 29. rujna 2026. godine.

Kako su izvijestili, tretiranje će se provoditi na željezničkom području u kolodvorima Šibenik, Ražine i Perković.

Iz HŽ Infrastrukture zbog toga pozivaju lokalno stanovništvo na dodatan oprez, posebice vlasnike stoke i pčelare.

„Moli se lokalno stanovništvo da u tom razdoblju ne pušta stoku i pčele na ispašu na tretirano područje uz pružni pojas te da se putnici i ostali stanovnici u kolodvorima kreću samo po površinama namijenjenima za kretanje i boravak ljudi“, poručili su iz HŽ Infrastrukture.

Radovi ovise o vremenu

Planirano tretiranje provest će se samo ako vremenske prilike to budu dopuštale.

U slučaju kiše ili vjetra radovi će biti odgođeni, navode iz HŽ Infrastrukture.

Građanima se stoga preporučuje da tijekom izvođenja radova poštuju navedene upute i izbjegavaju tretirane površine uz željeznički pojas.