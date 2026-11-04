Važna obavijest HAK-a: Zatvoren dio autoceste A1 u oba smjera, evo do kada traju radovi i kojim cestama treba voziti

Vozače koji danas, u srijedu 4. studenoga, putuju prema jugu Dalmacije dočekala je važna promjena u prometu. Zbog radova na održavanju tunela potpuno je zatvorena dionica autoceste A1 između čvora Ploče i naplatne postaje Karamatići, a ograničenja će se nastaviti i tijekom četvrtka.

Prema izvješću Hrvatskog autokluba (HAK), ažuriranom u srijedu u 10 sati, promet na spomenutoj dionici autoceste A1 obustavljen je u oba smjera. Zatvaranje je na snazi do 18 sati, a razlog su radovi redovnog održavanja ventilatora u tunelima Mali Prolog i Kobiljača. Uz autocestu, danas je od 8 do 18 sati zatvoren i dio državne ceste DC425, od naplatne postaje Karamatići do čvora Čeveljuša na Jadranskoj magistrali. Vozači se zbog toga preusmjeravaju na alternativne prometnice preko Vrgorca, Kule Norinske i Ploča.

Evo kojim cestama treba voziti

HAK je objavio detaljne obilazne pravce za vozače koji putuju prema Dubrovniku, Zagrebu i granici s Bosnom i Hercegovinom. Vozači koji autocestom A1 iz smjera Splita putuju prema Dubrovniku trebaju napustiti autocestu na čvoru Vrgorac te nastaviti županijskom cestom Ž6208, državnom cestom D62 i županijskom cestom Ž6276 prema Pločama, gdje se uključuju na Jadransku magistralu (D8).

Za vozila koja prema Dubrovniku dolaze autocestom A10 iz smjera Bosne i Hercegovine predviđen je obilazak preko čvora Kula Norinska, državne ceste D62 i županijske ceste Ž6276 prema Pločama. U suprotnom smjeru, prema Zagrebu, vozači iz Ploča trebaju koristiti državnu cestu D8, zatim Ž6276, D62 i Ž6208 do čvora Vrgorac, gdje se ponovno uključuju na autocestu A1. Za promet prema autocesti A10 i granici s Bosnom i Hercegovinom predviđen je obilazak iz Ploča preko Ž6276 i D62 do čvora Kula Norinska.

Ograničenja se nastavljaju i u četvrtak

Prometne poteškoće na ovom dijelu autoceste očekuju se i u četvrtak, 5. studenoga, kada će radovi biti nastavljeni od 8 do 17 sati. Međutim, za razliku od srijede, zatvaranje će se tada odnositi samo na smjer prema Zagrebu, odnosno na dionicu između naplatne postaje Karamatići i čvora Ploče. Promet prema Dubrovniku u četvrtak bi se, prema najavljenom rasporedu radova, trebao odvijati bez ovog ograničenja.