Korisnicima doma za starije osobe u Runovićima svakodnevica bi u budućnosti trebala postati jednostavnija i sigurnija zahvaljujući novom infrastrukturnom zahvatu. Dom za starije osobe Makarska pokrenuo je postupak javne nabave radova na dogradnji i ugradnji dizala u objektu Sveta Obitelj u Runovićima. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 160.000 eura bez PDV-a, odnosno 200.000 eura s PDV-om. Projekt je posebno značajan zbog činjenice da se odnosi na ustanovu u kojoj borave osobe kojima kretanje između etaža može predstavljati ozbiljnu poteškoću.

U dizalo će moći stati bolnički krevet

Prema tehničkom opisu zahvata, novo dizalo predviđeno je na sjevernom dijelu postojeće zgrade, u blizini glavnog ulaza. Objekt se sastoji od prizemlja i kata te je trenutačno u funkciji. Posebno je zanimljiv podatak da će unutarnje dimenzije kabine iznositi 240 puta 140 centimetara, čime se omogućuje prijevoz korisnika u bolničkim krevetima ili na nosilima, uz pratnju osoblja. Takvo rješenje trebalo bi olakšati svakodnevnu skrb, premještanje slabije pokretnih osoba i postupanje u situacijama koje zahtijevaju evakuaciju.

Radovi bi trebali trajati 90 dana

Zainteresirani izvođači svoje ponude mogu dostaviti do 8. prosinca u 11 sati, nakon čega će uslijediti postupak odabira. Cijena ponude nosit će 90 posto bodova, dok će preostalih deset posto ovisiti o ponuđenom jamstvenom roku. Predviđeno trajanje radova iznosi 90 dana od uvođenja izvođača u posao. Budući da dom tijekom pripreme projekta normalno funkcionira, organizacija gradilišta i sigurnost korisnika bit će važni elementi realizacije investicije.

Mala građevinska intervencija, velika promjena za korisnike

Za razliku od velikih infrastrukturnih projekata, ulaganja ove vrste često nisu u središtu pozornosti javnosti, iako mogu izravno utjecati na kvalitetu života ljudi. Osobama koje se otežano kreću pristup različitim dijelovima ustanove važan je za svakodnevno funkcioniranje. Prilagođeno dizalo može istodobno olakšati posao medicinskom i drugom osoblju koje brine o korisnicima. Realizacija projekta stoga bi trebala pridonijeti dostupnosti, sigurnosti i kvaliteti skrbi za starije osobe na području Imotske krajine.