Važna edukacija stigla u Dalmaciju: Deset stručnjaka usavršavalo se za rad s djecom s teškoćama

Udruga Naša dica, u suradnji s Centrom za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu, uspješno je organizirala dvodnevnu edukaciju iz Senzorne integracije "Modul 1". Edukacija se održala u prostoru udruge u Kaštel Novom, a ovaj intenzivni program okupio je 10 domaćih stručnjaka na području Dalmacije s ciljem njihovog sustavnog usavršavanja. Time se izravno podiže kvaliteta pružanja podrške i terapijskog poticanja za djecu s teškoćama u razvoju u ovoj sredini. Edukaciju su provodile sveučilišne profesorice, prof. dr. sc. Rea Fulgosi-Masnjak u trajnom zvanju i doc. dr. sc. Dragana Mamić.

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Nedostatak specifičnih edukacija izvan glavnoga grada često predstavlja izazov za stručne djelatnike u Dalmaciji. Prepoznavši tu potrebu, udruga Naša dica osigurala je prostorne uvjete te dovela znanstveno utemeljena znanja na lokalnu razinu. Tijekom dva dana, 10 polaznika različitih profila, koji svakodnevno rade s djecom s teškoćama, stekla su ključna teorijska i praktična znanja. Edukacija obuhvaća neurološke procese, prepoznavanje loše osjetne obrade te primjenu primjerenog poticanja senzorne integracije u radu s djecom.

"Ponosni smo što smo u prostoru naše udruge ugostili stručnjakinje s ERF-a i omogućili ovu edukaciju u Dalmaciji. Naš cilj je osnažiti domaći kadar. Deset vrhunski educiranih stručnjaka znači izravan napredak i bolju kvalitetu života za djecu s teškoćama i njihove obitelji u našoj zajednici", istaknuli su iz udruge Naša dica.

Predstavnici Centra za cjeloživotno učenje ERF-a istaknuli su važnost cjeloživotnog učenja i usavršavanja kroz ciljano usmjerene edukacije iz područja senzorne integracije.

"Prepoznali smo pred više od dvadeset godina važnost cjeloživotnog usavršavanja na ERF-u Zagrebu. Tijekom tog perioda sustavno smo unaprjeđivali edukacije iz područja senzorne integracije i razvijali nove module namijenjene ne samo edukacijskim rehabilitatorima, nego i stručnjacima drugih profesija. Dobra senzorna integracija je temelj za usvajanje brojnih razvojnih vještina i preduvjet uspješnog učenja te je zbog toga razvojno važna i za djecu s teškoćama u razvoju i za djecu tipičnog razvoja, kao i za adolescente i odrasle osobe. Iz tog razloga nas svaka nova grupa polaznika veseli i uvijek ćemo biti otvoreni za nove suradnje", kazali su iz Centra.

Senzorna integracija je način na koji naš mozak prima i obrađuje informacije iz okoline. Kod djece s teškoćama u razvoju često dolazi do izazova u obradi tih podražaja, što utječe na njihovo opće funkcioniranje. Pravovremena podrška educiranih terapeuta u lokalnoj sredini ključna je za poticanje njihovog pravilnog razvoja, a ova edukacija predstavlja prvi korak u dugoročnom podizanju kvalitete rehabilitacijskih usluga.

Suradnja Udruge Naša dica i Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta nastavlja se te se planiraju ostali moduli, a o čemu će Udruga Naša dica informirati zainteresirane stručnjake na svojoj web stranici.