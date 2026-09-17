VAŽNA AKCIJA U SPLITSKOM MAESTRALU Mališani učili kako pravilno brinuti o zubima: "S prevencijom treba početi već od prvog zuba"

Nakon Koprivnice, Rijeke i Osijeka, javnozdravstveni projekt „Zdrav osmijeh za svako dijete“ danas je održan i u Splitu. U Centru za pružanje usluga u zajednici Maestral djeca su kroz edukaciju i preventivne stomatološke preglede učila o važnosti pravilne oralne higijene.

Projekt provodi Hrvatska komora dentalne medicine, a cilj mu je podizanje svijesti o oralnom zdravlju djece, s posebnim naglaskom na djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Za djecu Maestrala organizirana je interaktivna radionica o pravilnom održavanju oralne higijene, uz edukativne i animacijske sadržaje. Osigurani su i preventivni stomatološki pregledi kako bi se eventualni problemi mogli što ranije prepoznati i pravodobno zbrinuti.

Svako dijete mora imati pravo na zdrav osmijeh

Doc. dr. sc. prim. Neven Vidović, predsjednik Područnog sjedišta Hrvatske komore dentalne medicine Split, istaknuo je kako postoje nejednakosti u pristupu oralnom zdravlju te da se upravo ovakvim projektima želi doprijeti do djece kojoj je podrška posebno potrebna.

– Hrvatska komora dentalne medicine svjesna je da postoje nejednakosti u pristupu oralnom zdravlju i zato smo napravili javnozdravstveni projekt „Zdrav osmijeh za svako dijete“. Mislimo da svako dijete mora imati pravo na svoj zdrav osmijeh – kazao je Vidović.

Nakon Splita projekt će se nastaviti provoditi i u drugim hrvatskim gradovima. Osim edukacije djece, jedan od ciljeva je dobiti bolji uvid u stanje njihova oralnog zdravlja.

– Prije Splita ovakva su se događanja već održala u Osijeku, Koprivnici i Rijeci, a nastavit ćemo i u drugim gradovima Hrvatske. Želimo provesti edukativnu akciju, ali i kod djece provjeriti stanje njihove usne šupljine te dobiti epidemiološke podatke kako bismo znali s čime se u budućnosti moramo boriti – rekao je.

Vidović naglašava kako navike vezane uz higijenu počinju u obitelji, a isto vrijedi i za brigu o zubima. Važno je, dodaje, s prevencijom krenuti vrlo rano.

– Već tijekom trudnoće trudnica bi trebala doći doktoru dentalne medicine kako bi se pripremila za razdoblje nakon rođenja djeteta. Dijete bi na prvi pregled trebalo doći već sa šest mjeseci. Možda tada još nije niknuo ni prvi zub, ali roditelji trebaju dobiti informacije kako pravilno voditi brigu o njemu – pojasnio je.

Djeca obnovila znanje i obavila preglede

Ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Maestral Split Jelena Burazin zadovoljna je održanom akcijom, posebno zato što se u Centru nastoji sustavno raditi na stvaranju zdravih životnih navika kod djece.

– Danas smo ugostili liječnike dentalne medicine koji su s djecom obnovili znanje o higijeni zubi. Uistinu se trudimo pomoći našoj djeci da steknu naviku redovite brige o dentalnom zdravlju i ovo nam je jedna dodatna pomoć – kazala je Burazin.

Djeca su ponovila osnove pravilnog pranja zubi, a potom su im liječnici pregledali zube.

– Imamo jedan dobar poticaj da još bolje brinu o svojim zubima. Djeca su dobro prihvatila ove preglede i sigurno će ih dodatno potaknuti da bolje brinu o svojem zdravlju – dodala je.

Burazin ističe kako dio djece prilikom dolaska u Centar ima strah od liječnika i zdravstvenih pregleda, ali se uz pomoć stručnjaka postupno prilagođavaju i usvajaju potrebne navike.

U sjedištu Centra trenutačno je 50 djece na usluzi smještaja, dok još dvadesetak djece koristi uslugu poludnevnog boravka.

Projekt „Zdrav osmijeh za svako dijete“ nastavlja se provoditi diljem Hrvatske, s porukom da kvalitetna prevencija i briga o oralnom zdravlju trebaju biti dostupne svakom djetetu.