VAŽAN POZIV GRAĐANIMA Policija objavila fotografije nakon kortea: Znate li gdje se nalaze ove osobe?

Policijska uprava splitsko-dalmatinska objavila je fotografije osoba za koje postoji osnovana sumnja da su povezane s kaznenim djelom javnog poticanja na nasilje i mržnju, počinjenim 15. listopada u Splitu. Riječ je o nastavku policijskog postupanja povezanog sa spornim Torcidinim korteom uoči utakmice Hajduka i Ajaxa. Policija sada traži pomoć građana u utvrđivanju mjesta na kojima se nalaze osobe s objavljenih fotografija.

Prema policijskom priopćenju, kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju, opisano u članku 325. stavku 1. Kaznenog zakona Republike Hrvatske, počinjeno je u četvrtak, 15. listopada 2026. godine, na području Splita, u razdoblju od 16 do 18:15 sati.

Policija je u sklopu postupanja objavila fotografije osoba za koje postoji osnovana sumnja da su povezane s počinjenjem navedenog kaznenog djela.

Policija poziva građane da pomognu

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske pozivaju sve građane koji imaju korisne informacije o tome gdje se nalaze osobe s objavljenih fotografija da se jave policiji.

Informacije se mogu dostaviti pozivom na broj 192 ili putem elektroničke pošte na adresu splitsko-dalmatinska@policija.hr.

Podsjetimo, splitska policija proteklih dana provodi opsežno kriminalističko istraživanje zbog spornih povika tijekom Torcidina kortea uoči nogometne utakmice Hajduka i Ajaxa, održane 15. listopada.

U sklopu istrage već su podnesene kaznene prijave protiv više osoba, a policijski službenici nastavljaju prikupljati informacije i analizirati dostupne snimke radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i identifikacije osoba za koje postoji sumnja da su sudjelovale u počinjenju kaznenog djela.