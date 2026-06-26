Važan korak prema zelenom prijevozu: Split preuzeo punionice za električne autobuse

Split je preuzeo pet punionica za električne autobuse sufinanciranih kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, čime je napravljen važan korak prema uvođenju električnih autobusa u javni gradski prijevoz.

Današnjom primopredajom punionica tvrtki Promet Split, koje je isporučio Končar, završena je izgradnja infrastrukture koja će omogućiti istovremeno punjenje deset električnih autobusa.

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Punionice su jutros obišli gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i direktor Prometa Split Andrija Kalinić.

Projekt izgradnje infrastrukture za punjenje električnih autobusa vrijedan je 983.220,72 eura, od čega je 786.576,58 eura bespovratnih sredstava osigurano kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

U završnoj je fazi i pregled pristiglih ponuda za deset niskopodnih električnih autobusa, u sklopu projekta ukupne vrijednosti 8,74 milijuna eura, od čega je gotovo 7 milijuna eura osigurano iz europskih sredstava.

Autobusi s autonomijom većom od 300 kilometara po jednom punjenju na gradske bi ulice trebali stići do kraja godine.