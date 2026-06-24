VAŽAN DAN ZA RODITELJE I BUDUĆE PRVAŠE Kreću prijave srednjih škola: Prvi rezultati već danas

Danas započinju prijave obrazovnih programa srednjih škola, a trajat će do 3. srpnja. Prijave programa koji zahtijevaju dodatne provjere provode se od 24. do 26. lipnja.

Prema planu Ministarstva, učenici mogu odabrati najviše šest obrazovnih programa koje žele upisati. Od 29. lipnja do 1. srpnja provodit će se dodatne provjere i ispiti, ovisno o prijavljenom programu, dok je 1. srpnja ujedno i rok za dostavu dokumentacije kojom se ostvaruju dodatna prava za upis (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti).

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Objava konačnih ljestvica poretka predviđena je za 7. srpnja, kada ujedno započinju i upisi – dostava upisnica i ostale dokumentacije srednjim školama. Škole će odrediti točan datum i potrebnu dokumentaciju, a rok za dostavu je najkasnije do 9. srpnja.

Ove godine osme razrede pohađa oko 38 tisuća učenika, dok je u srednjim školama kojima je osnivač država planirano ukupno 44.724 upisnih mjesta. Od toga je 11.225 mjesta u gimnazijskim programima, 18.545 u četverogodišnjim strukovnim školama, 11.471 u trogodišnjim programima te 1.246 u medicinskim školama. Za učenike s teškoćama predviđeno je 850 mjesta u programima prilagođenog i posebnog obrazovanja, dok je za glazbene i plesne škole osigurano 1.387 mjesta. U vjerskim školama planirano je 957 mjesta, a u privatnim školama 1.788 mjesta.

Važno je pažljivo složiti listu prioriteta; na vrh treba staviti program koji učenik najviše želi upisati, a zatim ostale prema željenom redoslijedu. Redoviti kandidati moći će prijaviti maksimalno šest programa u šest škola. Škole se prijavljuju u kartici "Moj odabir", a učenici kod prijave moraju obratiti pažnju na to ima li škola bodovni prag. Poredak kojim učenici prijavljuju škole itekako je bitan. Nužno je listu posložiti tako da se na vrh liste postavi program koji kandidat najviše želi upisati, a zatim i ostali. Prilikom prijave programa potrebno je odabrati prvi i drugi strani jezik te izborne predmete koje škola nudi. Sustav će učenika rasporediti u prvi program za koji, prema ostvarenim bodovima, ostvaruje pravo upisa. Tijekom cijelog razdoblja prijava moguće je pratiti bodovno stanje za svaki program. Ogledne ljestvice ažuriraju se svakih sat vremena i prikazuju trenutačno stanje, koje je podložno promjenama. Prve, ogledne liste upisa u bit će vidljive danas od 14 sati.

Kako bi se smanjio stres i opterećenje sustava, preporučuje se da učenici status provjeravaju nekoliko puta dnevno, umjesto stalnog osvježavanja stranice.

Zaključno, pred učenicima i roditeljima je važan period donošenja odluka, stoga se savjetuje pravovremeno informiranje, pažljivo slaganje prioriteta i redovito praćenje statusa prijava kako bi proces upisa protekao što mirnije i uspješnije.

Rang, mogući rang i brisanje škole s liste prioriteta

Nakon prijave obrazovnih programa, učenicima se u sustavu prikazuju polja "rang" i "mogući rang" što često izaziva nedoumice. Polje "rang" označava mjesto na ljestvici poretka za onaj program koji je u tom trenutku najbolji izbor učenika, kao i za sve programe koji se na listi prioriteta nalaze iznad njega.

Za programe koji su niže na listi prioriteta prikazuje se samo "mogući rang". Riječ je o informativnom podatku, a učenik se na tim listama zapravo ne nalazi kako ne bi zauzimao mjesto drugim kandidatima.

Učenici mogu primijetiti i da na ljestvicama ponekad nedostaju pojedini redni brojevi. To se događa kada više kandidata ima isti broj bodova pa dijele isto mjesto. Primjerice, ako dva učenika imaju jednak broj bodova, oboje će biti na istom mjestu (npr. 8.), a sljedeći kandidat bit će rangiran kao 10.

Često se postavlja i pitanje treba li brisati škole s liste prioriteta ako učenik trenutno ne ostvaruje pravo upisa. Prema uputama CARNET-a, to nije potrebno. Najvažnije je programe pravilno poredati prema željama, dok sustav automatski radi raspored.

Naime, sustav svakog punog sata za svakog kandidata pronalazi program koji mu je najviši na listi prioriteta, a za koji ima dovoljan broj bodova unutar upisne kvote. Kada se takav program utvrdi, kandidat se uklanja s ljestvica svih programa koji su mu niže na listi, čime se oslobađaju mjesta za ostale učenike. Taj se proces stalno ponavlja, pa se stanje na listama kontinuirano mijenja. Zbog toga nema potrebe brisati željene programe, čak i ako trenutno nisu ostvarivi.

Konačne ljestvice poretka i sami proces upisa

Konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja, a učenici će pravo upisa ostvariti u onoj školi uz koju im je označena odgovarajuća potvrda. Nakon toga ljestvice se više ne mijenjaju, ali je potrebno dovršiti postupak upisa.

Roditelji se mogu prijaviti u sustav i elektronički potvrditi upisnicu koja se automatski šalje školi. Druga je mogućnost preuzimanje upisnice iz sustava, njezino potpisivanje te ponovno učitavanje ili dostava školi (osobno ili e-poštom). Ova opcija predviđena je i za one koji nemaju pristup internetu ili računalu.

Važno je naglasiti da učenici koji na vrijeme ne dostave upisnicu, kao i eventualnu potrebnu medicinsku dokumentaciju, gube pravo upisa u ljetnom roku te se upućuju na jesenski rok. Nakon što škola zaprimi i potvrdi upisnicu, učenik je službeno upisan i više ne može sudjelovati u daljnjim upisnim rokovima.