Vatrogasni zapovjednik objasnio zašto je zbog požara kod Primoštena aktivirao SRUUK

Zapovjednik Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić javio se u program N1 televizije te s novinarkom Majom Štrbac komentirao situaciju s požarom koji je danas izbio kod Primoštena.

"Vatra je pod nadzorom u ovom trenutku. Tijekom dana 65 vatrogasaca, 4 kanadera su od 14:00 bili uključeni u samo gašenje. Vatra nam je zahvatila površinu od negdje oko 100 hektara, prošla je pokraj naselja, pokraj stambenih objekata, ali na svu sreću smo sve to uspjeli obraniti", rekao je Dukić.

Dodao je da ima neke manje materijalne štete, ali da vatrogasci i dalje rade na sanaciji požarišta, dok su se kanaderi povukli nakon što je situacija postala povoljna.

Pojasnio je zašto je odlučio aktivirati SRUUK.

"Odmah na samom početku požara, olujno jugo je puhalo na ovom području. Ja sam procijenio da treba aktivirati sustav, jer smo odmah u prvim minutama požara planirali evakuaciju ovih naselja, objekata, gdje je vatra doslovce došla do samih kuća.

I sukladno odluci, dao sam da se aktivira sustav za ovo područje, jer da nismo požar uspjeli zaustaviti na ovom gornjem dijelu, da kažem tako, na brdima, onda nam pogotovo ulazi u ovaj turistički segment, problem gdje ima veliki broj gostiju, uz Jadransku magistralu gdje možemo imati dosta problema, kako smo imali prijašnjih godina na požaru u Grebašnici", rekao je.

Rekao je da se požar neće širiti i da daju sve od sebe.

"Zato je tu 65 vatrogasaca, tu su 24 vatrogasna vozila, i okružili smo kompletni požar na ovoj zoni, i sad se radi natapanje. Tu je, znači, trava makija i, mogu reći, preko 1.000 maslina koje su oštećene. Velikim dijelom su izgorjele, tako da jednostavno, tu je velika i materijalna šteta kad gledamo u tom dijelu", kazao je za N1.