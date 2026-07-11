Vatrogasni zapovjednik: "Čeka nas duga noć."

Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović izjavio je kako je stanje na požarištu na Korčuli ozbiljno te da su u gašenje uključene gotovo sve raspoložive vatrogasne snage s otoka i juga Hrvatske.

"Požar koji je izbio na predjelu Kapja, između Blata i Smokvice, zahvatio je veliku površinu borove šume, zbog čega su na teren upućene brojne vatrogasne postrojbe.

Angažirane su sve vatrogasne snage s otoka Korčule, a s kopna su u pomoć stigli vatrogasci iz Orebića, Kune, Trpnja i Putnikovića na Pelješcu, kao i postrojbe iz Metkovića, Dubrovnika, Dubrovačkog primorja, Župe dubrovačke i Konavala", rekao je Simović.

U gašenju požara sudjeluju i tri kanadera, koji će djelovati iz zraka sve dok to budu dopuštali vremenski uvjeti i dnevna svjetlost.

"Očekuje nas duga noć", poručio je Simović, istaknuvši da vatrogasce čeka zahtjevna borba kako bi požar stavili pod kontrolu.