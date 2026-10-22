Vatrogasni vrh u Vučevici upozorio na sve opasnije požare: „Moramo se pripremiti za ono što nas čeka za pet godina”

U Vatrogasnom centru za edukaciju i tehnološki razvoj u Vučevici danas je otvoren 16. međunarodni jesenski stručni skup Hrvatske vatrogasne zajednice, koji okuplja oko tisuću vatrogasaca, stručnjaka i predstavnika vatrogasnih organizacija iz Hrvatske i inozemstva. Skup je otvorio potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, koji je tom prilikom istaknuo važnost hrvatskog vatrogastva, ali i upozorio na izazove koje je donijela ovogodišnja protupožarna sezona.

Program je započeo vježbom gašenja šumskog požara uz sudjelovanje protupožarnih zračnih snaga, a tijekom trodnevnog okupljanja održat će se brojne radionice, okrugli stolovi i panel rasprave posvećene obrazovanju vatrogasaca, gašenju požara električnih vozila, primjeni dronova i drugim suvremenim izazovima vatrogasne struke.

Medved: „Ovo je najdulja protupožarna sezona od samostalnosti Hrvatske”

Ministar Tomo Medved zahvalio je svim vatrogaskinjama i vatrogascima na naporima uloženima tijekom ovogodišnje protupožarne sezone, koju je ocijenio iznimno zahtjevnom.

– Svjedočimo najduljoj protupožarnoj sezoni otkako imamo samostalnu i suverenu Republiku Hrvatsku. Ovo je sezona u kojoj su Hrvatska vatrogasna zajednica, svi vatrogasci, kopnene i zračne snage pokazali svu svoju sposobnost i izrazito visoku učinkovitost – poručio je Medved.

Istaknuo je kako je Hrvatska tijekom proteklih godina izgradila snažan i učinkovit sustav sposoban odgovoriti na izazove velikih šumskih požara, a posebno je naglasio važnost međunarodne suradnje.

– Danas imamo priliku razmijeniti iskustva s kolegama iz Austrije, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. Hrvatska ima veliko iskustvo u gašenju šumskih požara, a ove smo sezone pokazali i koliko je važna međunarodna potpora i suradnja – kazao je ministar.

Posebno je izdvojio ulaganja u vatrogasnu infrastrukturu, opremu i vozila, kao i razvoj centra u Vučevici.

– Ponosni smo na ovaj centar izvrsnosti u Vučevici, u koji je dosad investirano više od 15 milijuna eura, uz jasne planove za dogradnju dodatnih sadržaja. Vlada će nastaviti pružati punu potporu Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, posebno kada je riječ o opremanju, modernizaciji i zaštitnoj opremi – naglasio je Medved.

O tragičnom požaru u Omišu: „Još nemam saznanja o uzrocima koje je utvrdila istraga”

Ministar se osvrnuo i na tragični požar na području Omiša, u kojem je život izgubilo pet osoba. Kazao je kako još nema informacije o zaključcima istrage.

– Svaki požar ima svoje specifičnosti. Još uvijek nemam saznanja o uzrocima i onome što je utvrdila istraga. Nažalost, izgubljen je velik broj ljudskih života. Iz svakog požara izvlače se lekcije, a upravo tome služe i ovakvi stručni skupovi – rekao je Medved.

Najavio je kako će jedan od panela biti posvećen upravo požaru u Omišu, uz analizu okolnosti, postupanja operativnih snaga i posljedica.

– Potrebno je analizirati svaki detalj, svaki segment postupanja i sve okolnosti u kojima je došlo do požara. Vjerujem da će zapovjednici koji su sudjelovali u intervenciji iznijeti važne informacije i iskustva. Ne smijemo zaboraviti ni požare na Korčuli, Braču i drugim područjima, gdje su vatrogasci svojim brzim djelovanjem spašavali ljudske živote i imovinu – dodao je.

Naglasio je da se iskustva sa svih velikih intervencija ugrađuju u daljnju obuku, organizaciju i opremanje vatrogasnih snaga.

Tucaković: „Više preventive, manje operative”

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković upozorio je kako ovogodišnja protupožarna sezona još uvijek nije u potpunosti završena, posebno kada je riječ o angažmanu zračnih snaga. Istaknuo je da će iskustva s ovogodišnjih požara imati važnu ulogu u pripremama za iduću sezonu.

– Ove smo godine svjedočili strašnim požarima i ljudskim žrtvama, nečemu što se ne pamti. Imali smo velike požare na Braču, u Lokvi Rogoznici, Dubrovačko-neretvanskoj županiji i na Pelješcu. Vatrogasci su dali ogroman doprinos, obranili kuće i spašavali ljudske živote. Na tome im svima zahvaljujem – poručio je Tucaković.

Posebno je upozorio na problem zapuštenih i nepristupačnih područja koja vatrogascima znatno otežavaju intervencije, osobito u uvjetima sve izraženijih klimatskih promjena.

– Vidjeli smo mnoga neprohodna područja, puno zapuštenog zemljišta, pravu džunglu na pojedinim mjestima. Klima se mijenja, toplinski valovi sve su dulji, sve je suše, a kada se tome pridruži vjetar, nastaju iznimno opasni požari. Visoke temperature i mikroklimatski uvjeti koje požar sam stvara dovode do situacija kakve dosad nismo viđali – upozorio je.

Kao primjer naveo je veliki požar na Braču, čije su se razmjere mogle pratiti i sa splitskog područja.

Tucaković smatra da se o svim uočenim problemima mora razgovarati ne samo unutar vatrogasnog sustava nego i s predstavnicima lokalne i regionalne samouprave te na razini sustava domovinske sigurnosti.

– Moramo razgovarati o svemu što je potrebno napraviti, pa ako treba, ići i u određene zakonske izmjene. Već sada moramo pripremati sustav za ono što nas može očekivati za pet godina, a što bi moglo biti još gore. Vidimo što se događa u Španjolskoj, Italiji, Portugalu, Francuskoj i Bosni i Hercegovini – kazao je Tucaković.

Naglasio je kako je nužno što prije krenuti u konkretne preventivne mjere, od probijanja pristupnih putova do čišćenja zapuštenih površina, kako bi vatrogasci u budućnosti mogli brže i sigurnije pristupati požarištima.

– Moramo već sada poduzeti sve što možemo kako bi nam u budućnosti bilo lakše. To znači probijati putove, rješavati zapuštene površine i omogućiti vatrogascima pristup požarištima. Više preventive, manje operative – zaključio je glavni vatrogasni zapovjednik.

Boban: „Vatrogasci nemaju luksuz ljetnog odmora, uvijek su na raspolaganju građanima”

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban zahvalio je vatrogascima na predanosti tijekom iznimno teške godine, posebno istaknuvši njihovu požrtvovnost i spremnost na intervencije u najzahtjevnijim okolnostima.

– Svi građani tijekom ljeta planiraju godišnje odmore, ali naši vatrogasci taj luksuz nemaju. Oni su uvijek na raspolaganju građanima, čuvaju ljudske živote i materijalna dobra. Zbog svega što su učinili ove godine želim im reći jedno veliko hvala – poručio je Boban.

Podsjetio je na katastrofalan požar na području Omiša, ali i veliki požar na Braču koji je, srećom, prošao bez ljudskih žrtava.

– Koristim ovu priliku izraziti suosjećanje s obiteljima preminulih u Omišu, a svima koji se još uvijek bore za život želim brz oporavak – kazao je župan.

Posebnu poruku uputio je građanima koji su u požarima izgubili domove ili pretrpjeli veliku materijalnu štetu.

– Svi koji su pretrpjeli štetu, bilo na Braču ili u Omišu, mogu računati na to da neće ostati sami. Lokalne zajednice, Županija i nacionalna razina bit će uz njih. Vlada Republike Hrvatske već je interventno reagirala nakon katastrofalnog požara u Omišu, a nastavit ćemo pomagati kako bi ljudi što prije obnovili svoje objekte i sve što im je stradalo – poručio je Boban.

U Vučevici vatrogasci iz Hrvatske, Europe i SAD-a

Šesnaesto izdanje međunarodnog stručnog skupa organizira Hrvatska vatrogasna zajednica u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Splitsko-dalmatinske županije i Javnom ustanovom Vatrogasni centar za edukaciju i tehnološki razvoj Split-Vučevica, uz partnerstvo Vatrogasnog saveza Austrije.

Na skupu sudjeluju stručnjaci i vatrogasci iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Rumunjske, Bugarske, Francuske, Mađarske, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije.

Tijekom trodnevnog programa sudionici će razmjenjivati iskustva s velikih intervencija, raspravljati o novim tehnologijama i metodama gašenja požara te mogućnostima dodatnog unapređenja vatrogasnog sustava.

Poseban naglasak stavljen je na edukaciju, međunarodnu suradnju i primjenu suvremene opreme, s ciljem što kvalitetnije pripreme vatrogasnih snaga za buduće izazove.