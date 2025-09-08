Vatrogasne postrojbe sa šireg splitskog područja intervenirale zbog požara i tehničkih intervencija

Tijekom protekla 24 sata vatrogasne snage na području Splitsko-dalmatinske županije imale su nekoliko intervencija, među kojima su evidentirani manji požari i tehničke intervencije otvaranja stanova.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u dva navrata. Prvi požar zabilježen je u 22:35 sati u splitskom naselju Vrboran, gdje je planuo plastični kontejner. Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca, požar je brzo lokaliziran i nije se proširio na okolne objekte. Nešto kasnije, u 23:03 sati, zabilježen je još jedan manji požar, ovoga puta trave u blizini Osnovne škole Kman. I ova je intervencija uspješno okončana bez materijalne štete.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Grada Splita također je imalo jednu intervenciju. U 23:32 sati, DVD Slatine pozvan je na tehničku intervenciju otvaranja stana u Ulici Put Porta.

S područja županije pristigle su još dvije dojave o tehničkim intervencijama. U Sinju je u 13:25 sati intervenirala Javna vatrogasna postrojba Sinj zbog potrebe otvaranja stana, dok je slična situacija zabilježena u Sutivanu, gdje je u 16:34 sati reagirao DVD Supetar.

Sve intervencije protekle su bez ozlijeđenih osoba, a brzom reakcijom vatrogasnih službi spriječene su veće posljedice i štete.