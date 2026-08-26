Vatrogascima stiže veliko pojačanje: Novo vozilo ide i u Imotski, spremno je za najteže požare

Hrvatske vatrogasne postrojbe dobile su novi kontingent specijaliziranih vozila za gašenje šumskih požara, a među postrojbama kojima je uručeno novo vozilo nalazi se i Javna vatrogasna postrojba Grada Imotskog. Svečana primopredaja održana je u srijedu, 26. kolovoza, u Državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu, gdje je ukupno uručeno šest novih vozila namijenjenih intervencijama na požarima otvorenog prostora i zahtjevnim terenima.

Ukupno ugovorena nabava čak 78 vozila

Dodijeljeni kontingent dio je velike nabave ukupno 78 novih vatrogasnih vozila, financirane sredstvima općekorisnih funkcija šuma, odnosno OKFŠ-a. Sredstva se raspodjeljuju putem resornog ministarstva u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom. Na svečanosti su bili glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, ravnatelj Državne vatrogasne škole Berislav Hengl, županijski vatrogasni zapovjednici, predsjednici vatrogasnih zajednica županija te predstavnici postrojbi kojima su vozila dodijeljena.

"Podjelom ovih vozila podižemo operativnu spremnost postrojbi ne samo za gašenje požara na otvorenom prostoru, već i za niz drugih intervencija. Vozila će se odmah uključiti u operativno djelovanje", poručio je Tucaković. Naglasio je kako su ranije dodijeljena vozila već korištena na velikim požarima na Korčuli i kod Lokve Rogoznice, kao i da su nova vozila izrađena prema zahtjevima vatrogasnih zapovjednika s terena.

Pogon 4x4 i spremnici do 5.000 litara

Riječ je o suvremeno opremljenim specijaliziranim vozilima namijenjenima gašenju šumskih požara i intervencijama u teškim uvjetima. Opremljena su pogonom 4x4, spremnicima za vodu velikog kapaciteta, vatrogasnim pumpama te dodatnom opremom potrebnom za djelovanje na zahtjevnim terenima. Ukupno je naručeno 40 vozila kapaciteta 2.500 litara vode te 38 vozila koja mogu prevoziti 5.000 litara vode. U srijedu je uručeno pet vozila većeg te jedno vozilo manjeg kapaciteta.

Jedno vozilo odlazi u Imotski

Novi kontingent raspoređen je u šest vatrogasnih postrojbi diljem Hrvatske. Vozila su dobili Javna vatrogasna postrojba Grada Petrinje, Javna vatrogasna postrojba Buzet, Javna vatrogasna postrojba Grada Imotskog, Javna vatrogasna postrojba Grada Županje, Dobrovoljno vatrogasno društvo Senj i Dobrovoljno vatrogasno društvo Brestovac. Novo vozilo tako će biti značajno pojačanje i imotskim vatrogascima, posebno tijekom intervencija na šumskim požarima i teško pristupačnim terenima, gdje su brzina dolaska, količina dostupne vode i mogućnost kretanja izvan asfaltiranih prometnica od ključne važnosti.