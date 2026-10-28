Vatrogasci upozoravali, ali neki očito ne slušaju: U Kaštelima ih ponovno 'digli' na noge, evo što se dogodilo

Iako je na snazi zabrana spaljivanja biljnog otpada na otvorenom, vatrogasci su jučer morali intervenirati u Kaštel Lukšiću. Osoba je sama ugasila vatru, no vatrogasci su je upozorili na zabranu.

Jučer u 14:21 sati vatrogasci DVD-a Kaštela intervenirali su na Putu sv. Lovre od Ostroga u Kaštel Lukšiću zbog dojave o kontroliranom spaljivanju biljnog otpada.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra (ŽVOC), osoba koja je spaljivala biljni otpad sama je ugasila vatru, a vatrogasci su je upozorili zbog zabrane spaljivanja.

Na intervenciji su sudjelovala dva vatrogasca DVD-a Kaštela s jednim vatrogasnim vozilom.

Vatrogasci već upozoravali građane

Podsjetimo, vatrogasci su ranije uputili važnu obavijest stanovnicima Splita i okolice vezanu uz spaljivanje na otvorenom prostoru.

Spaljivanje biljnog otpada može predstavljati ozbiljnu opasnost, osobito u uvjetima vjetra i suhog raslinja, kada se vatra može brzo proširiti na okolne površine.

Vatrogasci stoga apeliraju na građane da se pridržavaju važećih protupožarnih mjera i zabrana kako bi se spriječili požari i ugrožavanje ljudi i imovine.