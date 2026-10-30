Vatrogasci upozoravaju uoči Svih svetih: Jedna pogreška sa svijećama može izazvati požar, evo na što posebno treba paziti

Uoči blagdana Svih svetih i Dušnog dana, kada će brojni građani tradicionalno posjetiti groblja, urediti grobove svojih najmilijih te zapaliti svijeće i lampione, Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) uputila je važno upozorenje.

Vatrogasci podsjećaju da upravo u ovom razdoblju povećana količina upaljenih svijeća, rastopljenog voska i suhog cvijeća može predstavljati ozbiljnu opasnost od izbijanja požara.

Kako bi se izbjegle neželjene posljedice, građanima su uputili niz jednostavnih, ali iznimno važnih preporuka.

Na grobljima posebno pazite na svijeće i suho cvijeće

Tijekom blagdanskih dana na grobljima se nalazi velik broj zapaljenih lampiona i svijeća, a njihovo nepravilno korištenje ili odlaganje može izazvati požar.

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice zato savjetuju građanima da se pridržavaju nekoliko osnovnih sigurnosnih pravila:

- Ne palite svijeće i šibice u blizini suhe trave i drugih lako zapaljivih materijala.

- Ne bacajte svijeće koje još gore na travu ili u spremnike za otpad.

- Ne uklanjajte ugašene svijeće dok se potpuno ne ohlade.

- Stare lampione i ostali otpad odlažite isključivo na za to predviđena mjesta.

Vatrogasci naglašavaju da i naizgled bezazlena nepažnja može biti dovoljna za izbijanje požara, osobito na mjestima na kojima se nalazi mnogo zapaljivih materijala.

Oprez je potreban i u vlastitom domu

Osim na grobljima, opasnost od požara postoji i u kućama te stanovima, gdje građani također pale svijeće u znak sjećanja na svoje pokojne.

HVZ stoga upozorava da se upaljene voštane svijeće i lampioni nikada ne smiju ostavljati bez nadzora.

Posebno je važno ugasiti sve svijeće prije izlaska iz doma ili odlaska na spavanje.

Također, upaljene svijeće i lampione ne treba postavljati na prozorske daske, osobito u blizini zavjesa i namještaja, jer se vatra može vrlo brzo proširiti na zapaljive predmete.

Primijetite li požar, odmah nazovite 193

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice pozivaju građane da budu odgovorni i da ne zanemaruju ni najmanje znakove opasnosti.

Ako primijete požar na groblju, u kući ili na nekom drugom objektu, potrebno je odmah obavijestiti vatrogasce pozivom na broj 193.

Blagdani Svih svetih i Dušnog dana vrijeme su prisjećanja na najmilije, a pridržavanjem jednostavnih sigurnosnih mjera građani mogu pridonijeti tome da obilježavanje protekne mirno i bez neželjenih događaja.