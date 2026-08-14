Vatrogasci upozoravaju: Dovoljna je mala nepažnja da sve plane, otkrili i što najčešće izaziva požare

"Sinoć oko 23 sata stigla je zapovijed glavnog vatrogasnog zapovjednika da pošaljemo jedan modul kao ispomoć za Omiš. Tijekom puta dobili su novu zapovijed i preusmjereni su na Pelješac. Jedan modul čini 25 vatrogasaca s najmanje osam vozila, ali odaziv je bio veći. Na kraju smo poslali 33 vatrogasca s 11 vozila", izjavio je Resman za HRT.

Najčešći uzroci su ljudski faktor

Resman je govorio i o najčešćim uzrocima požara na otvorenom.

"Policija će utvrditi točan uzrok, ali iz našeg iskustva najčešće se radi o odbačenom gorućem predmetu poput opuška. Uzrok može biti i iskrenje s dalekovoda, nepažnja pri korištenju roštilja na otvorenom ili građevinski radovi. Iako je u ovom slučaju požar izbio oko 20 sati pa sumnjam da se radilo, uzrok može biti iskra od rezanja, brušenja ili varenja. Teško je reći sa sigurnošću, pričekat ćemo rezultate policijske istrage", istaknuo je Resman.

Požari klima i raslinja u Zagrebu

U Zagrebu vatrogasci bilježe velik broj intervencija povezanih s vanjskim jedinicama klima-uređaja. Problem su često stari uređaji kojima nedostaje tekućine za hlađenje, a koji zbog visokih temperatura rade bez prestanka.

"Krajem srpnja, za vrijeme temperatura od 35 i 36 stupnjeva, svakodnevno smo imali barem jedan požar vanjske jedinice klima-uređaja. Od početka kolovoza zabilježili smo i 60 požara na otvorenom, što nije uobičajeno za Zagreb u ovo doba godine. Požari otvorenog prostora kod nas su češći u proljeće, nakon orezivanja. Međutim, vegetacija je sada iznimno suha, ima puno gorivog materijala i dovoljna je mala nepažnja da sve brzo plane", rekao je Resman.

Problem lažnih dojava

Dodatni problem u radu vatrogasaca predstavljaju lažne dojave.

"Primamo zaista svakakve pozive. I danas smo imali slučaj u Lučkom, gdje je dojavljeno da gori trava i da se požar vidi izdaleka. Ekipe su izašle na teren, ali nisu pronašle nikakav požar. Netko se rano ujutro odlučio poigrati s nama", naveo je Resman.

Vatrogasci podsjećaju da je zabrana paljenja biološkog otpada na snazi do kraja rujna. Uz to, ponovno apeliraju na građane da redovito servisiraju klima-uređaje i da paze gdje odlažu opuške.