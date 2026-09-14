Vatrogasci u stanu u plamenu pronašli trogodišnje dijete: Teško je ozlijeđeno, liječnici mu se bore za život

Težak požar izbio je u ponedjeljak navečer u stambenoj zgradi u Ulici Franka Lisice 2B u Zadru, a u stanu zahvaćenom vatrom vatrogasci su pronašli trogodišnje dijete koje je zadobilo teške ozljede.

Kako piše Zadarski list, dojava o požaru zaprimljena je u 19:52 sati, nakon čega je na intervenciju upućeno pet vatrogasnih vozila s posadama. Po dolasku na mjesto događaja vatrogasci su u stanu na četvrtom katu zatekli ozlijeđeno dijete.

Opekline zahvatile velik dio tijela

Požar je zahvatio kuhinju i dnevni boravak, a vatrogasci su ga uspjeli u kratkom roku staviti pod kontrolu. Na mjesto događaja stigla je i hitna medicinska pomoć. Dijete je nakon prijema u Opću bolnicu Zadar odmah smješteno u Jedinicu intenzivne skrbi. Prema informacijama koje je za Zadarski list potvrdio pomoćnik ravnatelja bolnice dr. Nedjeljko Jović, dijete je zadobilo opekline na 40 do 60 posto tijela, kao i inhalacijske opekline zbog udisanja vrućeg zraka.

Priprema se transport u Zagreb

Stanje djeteta je teško i životno je ugroženo, a prema dostupnim informacijama priprema se transport u Kliniku za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj, gdje se liječe najteže opečena djeca. Točan uzrok izbijanja požara zasad nije poznat. Okolnosti događaja, kao i uzrok požara, trebala bi utvrditi policija.