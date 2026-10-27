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Vatrogasci u Splitu tri puta otvarali stanove, gorio papir ispod trafike

Splitski vatrogasci tijekom protekla 24 sata imali su četiri intervencije, dok su njihovi kolege iz Dugopolja intervenirali zbog prometne nesreće na rotoru Podi
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Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u razdoblju od 26. listopada u 6 sati do 27. listopada u 6 sati vatrogasci na području Splita i okolice zabilježili su nekoliko intervencija.

Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita tri su puta intervenirali zbog potrebe za otvaranjem stanova. Prva intervencija zabilježena je u 10:16 sati u Stobreču, druga u 13 sati u Skradinskoj ulici, a treća u 14:22 sati u Dobrilinoj ulici u Splitu. Na svakoj intervenciji sudjelovala su po tri vatrogasca s jednim vozilom.

Posla su imali i pripadnici DVD-a Split, koji su u 11:35 sati intervenirali zbog požara naslaga papira ispod trafike. Na teren su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom.

Na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježena je i intervencija zbog prometne nesreće na rotoru Podi u Dugopolju. Dojava je zaprimljena u 8:12 sati, a na intervenciju su izašla dva vatrogasca DVD-a Dugopolje s jednim vozilom.

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