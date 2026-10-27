Vatrogasci u Splitu tri puta otvarali stanove, gorio papir ispod trafike

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u razdoblju od 26. listopada u 6 sati do 27. listopada u 6 sati vatrogasci na području Splita i okolice zabilježili su nekoliko intervencija.

Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita tri su puta intervenirali zbog potrebe za otvaranjem stanova. Prva intervencija zabilježena je u 10:16 sati u Stobreču, druga u 13 sati u Skradinskoj ulici, a treća u 14:22 sati u Dobrilinoj ulici u Splitu. Na svakoj intervenciji sudjelovala su po tri vatrogasca s jednim vozilom.

Posla su imali i pripadnici DVD-a Split, koji su u 11:35 sati intervenirali zbog požara naslaga papira ispod trafike. Na teren su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom.

Na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježena je i intervencija zbog prometne nesreće na rotoru Podi u Dugopolju. Dojava je zaprimljena u 8:12 sati, a na intervenciju su izašla dva vatrogasca DVD-a Dugopolje s jednim vozilom.