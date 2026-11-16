Vatrogasci u Splitu imali samo jednu intervenciju u 24 sata

Iza vatrogasaca na području Splitsko-dalmatinske županije relativno su mirna 24 sata. Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, zabilježena je jedna intervencija splitskih vatrogasaca.

U razdoblju od nedjelje, 15. studenoga, u 6 sati do ponedjeljka, 16. studenoga, u 6 sati, pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita intervenirali su u Dobrilinoj ulici.

Naime, u 12:14 sati vatrogasci su pozvani na tehničku intervenciju otvaranja vrata stana. Na teren su izašla četiri vatrogasca s jednim vatrogasnim vozilom.

U službenom izvješću nisu navedene dodatne okolnosti intervencije.