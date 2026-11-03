Vatrogasci u Splitu imali pune ruke posla: Uklanjali srušeno stablo i grane, u Malom Ratu skela završila na prometnici

Splitski vatrogasci tijekom protekla 24 sata intervenirali su na nekoliko lokacija zbog srušenog stabla, grana i drugih tehničkih intervencija. Posla je bilo i na području Dugog Rata, gdje su vatrogasci uklanjali skelu s prometnice. Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, koje obuhvaća razdoblje od 6 sati u ponedjeljak, 2. studenoga, do 6 sati u utorak, 3. studenoga, zabilježeno je ukupno pet intervencija.

Srušeno stablo na Putu Brodarice, grane uklanjali u centru i na Bačvicama

Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita intervenirali su u 19:13 sati na Putu Brodarice, gdje su uklanjali srušeno stablo.

Posla su imali i pripadnici DVD-a Split. U 10:25 sati intervenirali su u Gundulićevoj ulici zbog uklanjanja grane, dok su u 23:40 sati ponovno izašli na teren, ovoga puta na Šetalište Bačvice, također zbog uklanjanja grane. Na obje intervencije sudjelovala su po tri vatrogasca s jednim vozilom. Pripadnici DVD-a Žrnovnica intervenirali su u 11:40 sati u Templarskoj ulici, gdje je bilo potrebno otvoriti vrata stana. Na teren su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom.

Skela završila na prometnici u Malom Ratu

Intervencija je zabilježena i na području Malog Rata u općini Dugi Rat. U 16:18 sati pripadnici DVD-a Dugi Rat pozvani su na uklanjanje skele s prometnice. Na intervenciji su sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom.