Vatrogasci u Splitu imali pune ruke posla: Gorjeli automobil i smeće, intervenirali i zbog zmije

Tijekom protekla 24 sata splitski vatrogasci imali su nekoliko intervencija, od požara automobila i smeća do prometne nesreće i neobične intervencije zbog zmije.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u razdoblju od 15. rujna u 6 sati do 16. rujna u 6 sati, Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je pet puta.

U 9:56 sati zaprimljena je dojava o požaru osobnog automobila u Ulici Alojzija Stepinca. Gorio je Renault Clio, a u požaru su izgorjeli motor i dio unutrašnjosti vozila. Na intervenciju je upućeno jedno vozilo sa šest vatrogasaca.

Splitski vatrogasci potom su u 15:06 sati intervenirali nakon prometne nesreće u Ulici kralja Držislava. Na teren su izašla dva vozila sa šest vatrogasaca.

Samo 46 minuta kasnije uslijedila je pomalo neuobičajena intervencija. U 15:52 sati vatrogasci su na Sućidru uklanjali zmiju. Na terenu je bilo jedno vozilo i dva vatrogasca.

U večernjim satima, u 21:40, stigla je dojava o dimu među zgradama u Klarinoj ulici. Vatrogasci su izašli na izvid s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Noć je donijela još jednu intervenciju. U 3:10 sati gorjelo je smeće pokraj kontejnera u Mosećkoj ulici. Požar je gasila ekipa JVP-a Split s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Sanacija požarišta na Braču i dalje traje

Istodobno, na području Splitsko-dalmatinske županije nastavlja se sanacija požarišta Ložišća – Bobovišća na Braču.

Tijekom dana na požarištu su bila angažirana čak 204 vatrogasca s 58 vozila. U gašenju i nadzoru požarišta pomagale su i zračne snage – jedan kanader i dva Air Tractora.

Tijekom noći na terenu je ostalo 165 vatrogasaca sa 46 vozila, a u intervenciji sudjeluju vatrogasci s područja Brača te pripadnici vatrogasnih zajednica Splitsko-dalmatinske, Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije.

Prema posljednjim informacijama, situacija na požarištu je povoljna, a nastavlja se sanacija.

Požari trave u Zmijavcima i Glavini Donjoj

Na području županije zabilježeno je još nekoliko manjih požara.

U Zmijavcima je u 10:01 sati izbio požar trave, pri čemu je opožareno oko 300 četvornih metara. Intervenirali su pripadnici JVP-a Imotski.

U Glavini Donjoj oko 15 sati također je izbio požar trave, a opožareno je približno 100 četvornih metara.

Vatrogasci su intervenirali i u Vranjicu. U 8:19 sati uklanjali su antenski stup s objekta, dok su u 8:57 sati uklanjali odlomljene grane stabla s objekta.

U Makarskoj je u 17:43 sati izbio požar razvodnog električnog ormarića u kotlovnici hotela Meteor. Na teren su izašli JVP Makarska s jednim vozilom i četiri vatrogasca te DVD Makarska s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen svega deset minuta nakon dojave, u 17:53 sati.